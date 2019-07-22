Feci şekilde can veren Instagram fenomeninin ölümünde korkunç detay!

1 Sosyal medya fenomeni ve televizyon sunucusu olan Emily Hartridge, geçtiğimiz hafta İngiltere'de elektronik scooter kullanırken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.



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36 yaşındaki fenomenin ölüm haberi, Instagram hesabından duyuruldu. Hartridge'in Instagram adresinden yapılan açıklamada, ''Herkese merhaba. Bu Instagram üzerinden söylenecek korkunç bir şey ama çoğunuzun Emily'i görmeyi beklediğini biliyoruz ve bu aynı anda sizinle iletişim kurmanın tek yolu... Emily dün bir kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Hepimiz onu sevdik ve asla unutmayacağız. Çok fazla hayata dokundu, onsuz bir şeyleri hayal etmek zor. Çok özel bir insandı" ifadeleri kullanılmıştı.



3 YouTube hesabında 354 bin, Instagram hesabında ise 70 bine yakın takipçisi bulunan fenomenin ölümüne dair kahreden bir detay ortaya çıktı.

4 Emily'nin ölümüne neden olan scooter'ı, kendisi gibi fenomen olan sevgilisi Jacob Hazell'in hediye ettiği ortaya çıktı.

5 Emily'nin ölümünden yalnızca 1 hafta önce paylaşılan bir videoda, Emily'nin sevgilisinin hediyesi karşısında mutluluktan havalara uçtuğu ve sevgilisine sarılarak teşekkür ettiği görülüyor.

6 Jacob Hazell, kahreden detaya ilişkin gözyaşları içinde açıklama yaptı. Hazell, Emily'nin kaza günü bir tüp bebek merkezine gittiğini ancak yolda kamyona çarpması sonucu hayatını kaybettiğini anlattı.

7 Sevdiği kadına hediye ettiği scooter'ın Emily'yi hayattan kopardığını onaylayan Jacob, kendisini suçladığını ve hayatı boyunca da suçlu hissedeceğini söyledi.



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