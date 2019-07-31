Son Dakika Haberleri: Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı, 5 cinsel ilişki işçisini kırbaçlarken yakalandı! İşte spor tarihinin unutulmaz 7 skandalı
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Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı, 5 cinsel ilişki işçisini kırbaçlarken yakalandı! İşte spor tarihinin unutulmaz 7 skandalı

1 saat önce

Kimi cinsel ilişki işçilerine işkence yaparken görüntülendi, kimi 18 yaşındaki bir kıza tecavüz suçundan tutuklandı. İşte spor tarihinin unutulmayan 7 skandalı...

1
Max Mosley
Max Mosley
Dünyaca ünlü Formula 1 yarışlarının düzenleyicisi ve Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Max Mosley, 2008 yılında, Londra'daki 2 milyon sterlinlik evinde 5 cinsel ilişki işçisiyle, sado-mazoşist partiler düzenlerken yakalandı. 79 yaşındaki Mosley, partilerde Nazi üniforması giyerek hayat kadınlarına kırbaçla işkence ediyor ve onlara Almanca emirler yağdırıyordu. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla, Formula 1 pilotlarından Mark Webber, Mosley'in bir an önce istifa etmesi gerektiğini söylemişti.
2
Kobe Bryant
Kobe Bryant
Ünlü basketbolcu Kobe Bryant, 2003 yılında Colorado köşkünde 19 yaşındaki Katelyn Faber isimli genç kıza tecavüz etmek suçundan tutuklandı. O dönem, Bryant'ın kariyerinin en düşük noktaya ulaştığı yıllardı.
3
Mike Tyson
Mike Tyson
'Demir Mike' lakaplı eski boksör Mike Tyson, 1992 yılında ABD'nin İndiana eyaletinde bulunan bir otelde, 18 yaşındaki Desiree Washinghton isimli bir genç kıza tecavüz etmekten tutuklandı. Tyson, 3 yıl cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldı.
4
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Futbol kariyerinden çok özel hayatıyla gündemde olan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 5 cinsel ilişki işçisiyle kaçamak yaparken İngiliz basınına yakalandı. 34 yaşındaki ünlü futbolcu, cinsel ilişki işçileriyle jakuzide 6 saat boyunca alem yapmıştı.
5
Frank Lampard, Rio Ferdinand
Frank Lampard, Rio Ferdinand
Ünlü İngiliz futbolcular Frank Lampard ve Rio Ferdinand, 2000 yılında Güney Kıbrıs'ta birçok kızla cinsel ilişki partisi yaparken magazinciler tarafından görüntülendi. Olay görüntülere tepki yağması üzerine ortaya çıkan haberleri yalanlayan ikili, daha sonra, "Yaptığımız yanlıştı ama çok önemsemiyoruz, bu olgunlaşmanın bir parçası" diyerek haberlerin doğruluğunu onaylamıştı.
6
Colin Kazım Richards
Colin Kazım Richards
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 32 yaşındaki Colin Kazım Richards'ın başı, otel odası fantezisi dedikodularıyla belaya girdi. Kazım'ın, takım arkadaşları Roberto Carlos, Gökçek Vederson ve Bilica'yla birlikte bir otel odasında cinsel ilişki partisi düzenlediği, söz konusu partinin oda temizlikçisi tarafından ortaya çıkarıldığı öne sürüldü. İddialara göre partiden sonra odayı temizlemeye gelen görevli kadın, odada kelepçe bulmuştu. Ancak İngiliz basını, olaydan 1 yıl sonra Colin Kazım Richards'dan özür dileyen bir yazı yayımladı ve bir döneme damga vuran otel odası fantezisi iddialarının doğruluk payı olmadığı belirtti.
7
Tanju Çolak
Tanju Çolak
1987 yılında transfer olduğu Galatasaray'da, futbol kariyerinin en parlak yıllarını yaşayan Tanju Çolak'ın adı, bir Galatasaray gecesinde tanıştığı Hülya Avşar'la aşk dedikodularına karışmıştı. Hülya Avşar'a deli gibi aşık olduğu söylenen Çolak, Avşar kızının çalıştığı gazinoların adeta müdavimiydi. İkilinin aşkı, Tanju Çolak'ın o dönem evli olması nedeniyle büyük tepki toplamıştı. 'Devlerin aşkı' olarak nitelendirilen bu ilişki, 1990 yılında Tanju Çolak'ın eşi Aysu Çolak'ın zina davası açmasından sonra sona erdi.


Haber Yayın Tarihi: 31.07.2019 12:10 
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