Fenerbahçe Küme Düşecek mi? İşte Olay Yaratan Süper Lig Sıralaması

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umut garibin ekmeği. fener küme diye bekleyen enayilere

Haydi diyelimki Fener bütün maclarini kaybetti, sanki düsme hattindaki rakipleri kazanacakmi. Ama Feneri ligin tabanindaki takimlarla yaristiginida gördükya oda yeter. Yukariya sakin bakmayin korkarsiniz.

Kraliniz gelse fenerbahce yi kume dusuremez siz gidin secime 18 gun kala mansur beyin ankarayi Kazanmamasi icin ali cengiz oyunlari cevirin...

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