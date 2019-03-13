Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Küme Düşecek mi? İşte Olay Yaratan Süper Lig Sıralaması

Fenerbahçe Küme Düşecek mi? İşte Olay Yaratan Süper Lig Sıralaması

1 saat önce

Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen istatistik sitesi Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte Euro Club Index'e göre sezon sonunda oluşacak Süper Lig sıralaması...

1
Başakşehir (şampiyon)
Başakşehir (şampiyon)
2
Galatasaray
Galatasaray
3
Beşiktaş
Beşiktaş
4
Trabzonspor
Trabzonspor
5
Konyaspor
Konyaspor
6
Yeni malatyaspor
Yeni malatyaspor
7
Antalyaspor
Antalyaspor
8
Sivasspor
Sivasspor
9
Alanyaspor
Alanyaspor
10
Kayserispor
Kayserispor
11
Fenerbahçe
Fenerbahçe
12
Kasımpaşa
Kasımpaşa
13
Çaykur rizespor
Çaykur rizespor
14
Ankaragücü
Ankaragücü
15
Bursaspor
Bursaspor
16
Göztepe
Göztepe
17
Akhisarspor
Akhisarspor
18
BB Erzurumspor
BB Erzurumspor

»      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:24 

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