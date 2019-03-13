Fenerbahçe Küme Düşecek mi? İşte Olay Yaratan Süper Lig Sıralaması
1 saat önce
Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen istatistik sitesi Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte Euro Club Index'e göre sezon sonunda oluşacak Süper Lig sıralaması...
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:24
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