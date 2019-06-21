Fenomen çiftin takipçilerinden isteği olay yarattı! Bir anda binlerce takipçi kaybettiler

1 Çalışma hayatına karşı olan fenomen çiftimiz, diyor ki: "Biz bisikletimize atlayalım, Afrika'ya gidelim. Ama bunun için 10 bin euroluk bütçeye ihtiyacımız var."

2 10 bin euroluk seyahatleri için de takipçilerinden yardım istiyor ve hoop kampanya başlatıyorlar.

3 Çiftin birçok takipçisi yardım etmeye başlıyor ama gelin görün ki ilginç bir gerçek ortaya çıkıyor.

4 Meğer çalışmanın kendilerine göre olmadığını belirten çiftten Catalin Onc'un annesi, seyahat masraflarına yardımcı olmak için iki işte çalışmış fakat bir süre sonra çiftin seyahat masraflarına yeterince destek sağlayamamış.

5 Skandal olarak nitelendirilen bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla beraber 3 bin kişi, çiftin Instagram hesabını takip etmeyi bıraktı.

6 Tartışmaların daha da büyümesiyle beraber çift açıklama yapmak zorunda kaldı ve bir süre için sosyal medya diyetine gireceklerini belirtti ve ruhlarını dinlendireceğini söyledi.

7 Çift bu açıklamasıyla sosyal medyada yine eleştiri oklarının hedefi oldu.



8 Kullanıcılardan biri, "Bunun yerine bir iş görüşmesine gitsen daha faydalı bir şey yapmış olursun" dedi.

9 Bir başka kullanıcı ise, "Umarım Afrika'ya gider ve kimin gerçekten bağışa ihtiyacı olduğunu anlarsın" yorumunda bulundu.

10 Bir diğer kullanıcı ise, "İnsanlara garip yaşam stilin için dilenmekten vazgeç. Eminim kendi ayakların üzerinde 1 saat bile duramazsın" yazdı.

11 Sosyal medyadan uzak duracağını açıklayan çiftin eleştiri yağmuruna tutulan bağış kampanyası sürüyor. Şu ana kadar toplanan bağış miktarı ise 347 euro.