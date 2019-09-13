Fenomen Rus ikizlerden mide bulandıran video! Herkesi çıldırttılar

1 Zengin Rus ikizler, iPhone ödüllü yarışmayı kazanabilmek için mide bulandırıcı bir video çekti.

2 24 yaşındaki Adelya ve Alina, tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren evsiz bir adama sushi siparişi veriyor.

3 Tasarım kıyafetleriyle caddede yürüyen ikizler, adının Yuri Zasorin olduğu açıklanan adamı görüyor ve ona acıyor. Ardından aç olduğunu düşündükleri adam için, "Zavallı şey, muhtemelen uzun süredir yemek yememiştir" diyor ve Yandex Food'dan sushi siparişi veriyor.

4 Ardından ellerine aldıkları çubuklarla adama sushi yedirmeye başlıyorlar. Videonun sonunda ise "Herkes yardım edebilecek iyi insanlar olduğunu biliyor" diyerek ikizler övülüyor.

5 Videonun Instagram'da yayınlamasının ardından büyük tepkiler verildi. 48 saniyelik videonun tamamen insanları aşağıladığının ifade edildiği yorumlarda genç kızların aslında kendilerini küçülttüğü vurgulandı.

6 Daha önce de 'her şeyi birlikte yaptıklarını' söyleyen ikizler için 'zengin koca arıyorlar' yorumları yapılmıştı.

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