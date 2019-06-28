Son Dakika Haberleri: Böyle festivali görülmedi! Sıcaktan bunalıp uluorta soyundular
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Böyle festivali görülmedi! Sıcaktan bunalıp uluorta soyundular

1 saat önce

Dünyanın en büyük açık hava müzik festivallerinden biri olan Glastonbury yine renkli görüntülere sahne oldu. Kamp alanına yerleşen 200 binden fazla festival katılımcısı, gölgede 30 derecenin üzerindeki sıcağa aldırmayıp eğlendi. İşte 2019 Glastonbury Festivali'nin ilk gününden renkli kareler...

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İngiltere'de gerçekleşen dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury, bugün başladı.
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Birçok yıldızın da akın ettiği festivale, 200 binden fazla kişi katıldı.
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Tek kullanımlık pet şişe kullanımının yasaklandığı festivalde, herkesin kendi getirdiği şişelere ve yeniden kullanılabilir kaplara izin verildi.
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Stormzy, The Killers ve Miley Cyrus gibi pek çok sevilen müzisyen ve grup sahne alacağı festivalde, ilginç anlar yaşandı.
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Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkmasıyla festivale katılan kişiler, sıcaktan bunalarak çırılçıplak soyundu.
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İşte dünyanın en büyük açık hava festivali kabul edilen Glastonbury'den kareler...
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Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:48 
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