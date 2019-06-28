Böyle festivali görülmedi! Sıcaktan bunalıp uluorta soyundular

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İngiltere'de gerçekleşen dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury, bugün başladı.
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Birçok yıldızın da akın ettiği festivale, 200 binden fazla kişi katıldı.
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Tek kullanımlık pet şişe kullanımının yasaklandığı festivalde, herkesin kendi getirdiği şişelere ve yeniden kullanılabilir kaplara izin verildi.
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Stormzy, The Killers ve Miley Cyrus gibi pek çok sevilen müzisyen ve grup sahne alacağı festivalde, ilginç anlar yaşandı.
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Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkmasıyla festivale katılan kişiler, sıcaktan bunalarak çırılçıplak soyundu.
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İşte dünyanın en büyük açık hava festivali kabul edilen Glastonbury'den kareler...