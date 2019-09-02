Son Dakika Haberleri: Mutfakta yapılan büyük hata! Filizlendiyse sakın çöpe atmayın
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Mutfakta yapılan büyük hata! Filizlendiyse sakın çöpe atmayın

15 saat önce

Filizlenen sarımsağı çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün. Faydalarına inanamayacaksınız.

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Yemeklere lezzet katan ve sağlıklı bir bünyenin anahtarı olan sarımsağın faydalarını bilmeyen yoktur.
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Sarımsak, meme kanserine yakalanma riskini azaltmasının yanı sıra, zehirlenme vakalarında da kullanılıyor. Ayrıca sarımsağın, eklem ve kıkırdak için oldukça besleyici bir besin olduğu da biliniyor.
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Peki ya filizlenen sarımsak?
Peki ya filizlenen sarımsak?
Çoğumuz, saçaklandığını ya da filizlendiğini fark ettiğimiz sarımsağı tüketmekten çekinir ve çöpe atarız. Ancak bu büyük bir hata...
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Güney Kore'deki Kyungpook Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucunda, saçaklanan sarımsağın faydalı olduğu ortaya çıktı.
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Araştırma sonucunda saçaklanan sarımsakların, taze sarımsağa göre daha fazla antioksidan barındırdığı açıklandı. Üstelik, saçaklanan sarımsakta bulunan mineraller, vücut tarafından daha hızlı emiliyor.



Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:11 
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