Mutfakta yapılan büyük hata! Filizlendiyse sakın çöpe atmayın

1 Yemeklere lezzet katan ve sağlıklı bir bünyenin anahtarı olan sarımsağın faydalarını bilmeyen yoktur.

2 Sarımsak, meme kanserine yakalanma riskini azaltmasının yanı sıra, zehirlenme vakalarında da kullanılıyor. Ayrıca sarımsağın, eklem ve kıkırdak için oldukça besleyici bir besin olduğu da biliniyor.

3 Peki ya filizlenen sarımsak? Çoğumuz, saçaklandığını ya da filizlendiğini fark ettiğimiz sarımsağı tüketmekten çekinir ve çöpe atarız. Ancak bu büyük bir hata...

4 Güney Kore'deki Kyungpook Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucunda, saçaklanan sarımsağın faydalı olduğu ortaya çıktı.