Film Gibi! Ölen Adamın Midesindeki Artıklardan İncir Ağacı Yetişti

1 1974'te, Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki çatışmalarda binlerce insan yerinden edildi, yüzlerce insan yaşamını yitirdi, onlarca insan da kayboldu.



2 20 Temmuz 1974 günü başlayan ve 18 Ağustos 1974'e kadar devam eden operasyon elbette bir anda ortaya çıkmadı, temelleri çok eskiye dayanıyordu ancak Kıbrıs Millî Muhafız Ordusu ile Yunan-Rum paramiliter ordusu EOKA-B'nin organize ettiği darbe bardağı taşıran son damla oldu.

3 Garantör konumundaki Türkiye, İngiltere ile ortak bir operasyon düzenledi ve harekât gerçekleştirildi.

4 Harekât öncesinde, çatışmalar devam ederken Türk Mukavemet Teşkilatı'na katılan Ahmet Hergüner 10 Haziran 1974 günü kayboldu ve ailesi kendisinden yıllarca haber alamadı.

5 2011 yılında, Ksenofon Kallis isimli araştırmacı Paraklişa köyündeki dağlık alanda o bölgede yetişmeyen bir incir ağacı gördü, şüphelendi ve yetkili birimlere başvurdu.

6 Mağaranın içinde yer alan ve o rakımda yetişmesi mümkün olmayan incir ağacı şüpheler üzerine kesildi, kazılar yapıldı ve üç farklı kişinin cesedine ulaşıldı.

7 Araştırmalar sürdü, bölgede yetişmeyen angoriniga incirinin ağacının kimlerin evinde olduğuna bakıldı ve Hergüner ailesine ulaşıldı.

8 DNA testlerinin sonucunda cesetlerden birinin yıllar önce kaybolan Ahmet Hergüner’e ait olduğu anlaşıldı.

9 Ahmet Hergüner evinin bahçesindeki ağaçtan incir kopardıktan sonra yemiş, ardından Rum milisler tarafından kaçırılmış ve sapa bir mağarada dinamitlenerek üç arkadaşıyla birlikte öldürülmüştü.

10 Mağara dinamitlendikten sonra ortaya çıkan dev çukurla maparaya güneş dolmuş ve güneşten faydalanan Ahmet Hergüner'in midesindeki incir çekirdeği de bir ağaca hayat vermişti.