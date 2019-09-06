Son Dakika Haberleri: Film setinde korkunç ihmal! Rol icabı silah doğrultulan oyuncu, silah ateş alınca hayatını kaybetti
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Film setinde korkunç ihmal! Rol icabı silah doğrultulan oyuncu, silah ateş alınca hayatını kaybetti

1 saat önce

Kimi meslek uğruna kör olmanın eşiğinden döndü, kimi rol icabı motosiklet kullanırken hayatını kaybetti. İşte film setlerinde yaşanan birbirinden talihsiz olaylar...

1
The Crow
The Crow
Bruce Lee'nin kendisi gibi aktör olan oğlu Brandon Lee, The Crow filminin setinde, rol icabı düşmanı olan Michael Massee'nin kendisine silah doğrulttuğu sahnede gerçekten vuruldu... Boş olması gereken silahın içinde bırakılan birkaç kurşun yüzünden son nefesini veren Lee, ihmalkarlığın kurbanı oldu.
2
Sırtından vurulan ve ağır yaralanan Lee, vurulmasından 30 dakika sonra hastaneye nakledildi, 5 saat boyunca operasyon yapıldı ancak aşırı kan kaybı nedeniyle kurtarılamadı.
3
Büyü
Büyü
Çekimleri Mardin'in Savur Köyü'nde gerçekleştirilen filmde, kazı yapmaya giden bir grup arkeoloğun bölgedeki büyünün etkisi altında kalması sonrası yaşananlar anlatılıyor. O dönem filmin galasında çıkan yangın, henüz setin ikinci gününde operatörün üç yüz kiloluk malzemenin altında kalması, ışık asistanının altı metrelik bir kuyuya düşüp hastaneye kaldırılması, Okan Yalabık'ın yuvarlanan bir kayanın altında kalmaktan son anda kurtulması ve İpek Tuzcuoğlu'nun çekimler esnasında sivri bir kayanın üstünden düşerek kuyruk sokumunu zedelelemesi... Tüm bu olanlara bakıldığında, ''Filmin yalnızca konusu değil, seti de lanetli' denmişti.
4
Otomatik Portakal
Otomatik Portakal
Filmde, Alex karakterini canlandıran McDowell, rol gereği, deney yapılan gözlerini hiç kapayamayacağı bir aparata bağlattı. Bu sahne sırasında oyuncunun korneası çizildi fakat oynamaya devam etti. Geçici körlük yaşayan oyuncunun yerine çağrılan dublör, bu sahneyi oynamayı reddetti. McDowell son çare, aparata yeniden bağlanarak kamera karşısına geçti.
5
Django Unchained
Django Unchained
Yönetmenliği Quentin Tarantino'nun üstlendiği filmde, zengin bir köle tüccarını canlandıran Leonardo DiCaprio, rol gereği elini masaya vurduğu sahnede yaralandı. Eli kesilip kanamaya başlayan DiCaprio, rolden hiç çıkmadan mendille kanayan elini sararak oynamaya devam etti.
6
Kill Bill
Kill Bill
Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği Kill Bill'in setinde, filmin güzel ve yetenekli başrol oyuncusu Uma Thurman, araba kullandığı bir sahnede, kumlu bir yolda ilerlediği için ciddi bir kaza geçirdi. Yönetmenin ısrarıyla oturduğu direksiyondan boynu incinmiş şekilde kalkan Thurman, çok uzun bir süre boyunlukla gezmek zorunda kaldı.


7
Harry Potter ve Ölüm Yadigarları
Harry Potter ve Ölüm Yadigarları
Harry Potter'ın son filmi olan Ölüm Yadigarları'nda, serinin ilk filminden beri Harry Potter'ı canlandıran Daniel Radcliffe'in dublorlüğünü yapan David Holmes, uçuş sahnelerinden birinin provası yapılırken, patlamanın etkisiyle sert bir şekilde yere çakıldı. Omuriliği darbe alan genç dublör, ne yazık ki felç geçirdi.
8
Deadpool 2
Deadpool 2
Marvel evreninin en çılgın karakterlerinden biri olan Deadpool'un ikinci filminin çekimleri esnasında çok üzücü bir olay yaşandı. Çekim esnasında motosiklet kullanan kadın dublör kontrolünü kaybetti ve yanındaki bisikletliye çarptı. Ardından yakındaki binanın camından içeri giren talihsiz kadın, hayatını kaybetti...
9
Sihirbazlar Çetesi
Sihirbazlar Çetesi
Dünyanın en iyi sihirbazlarından oluşan bir soygun çetesinin anlatıldığı Sihirbazlar Çetesi filminin setinde akılalmaz bir olay yaşandı. Isla Fisher'ın, rol icabı su tankı içerisinde kelepçelendiği sahne, bir anda gerçek oldu.
10
Rol yapıyor sandılar
Rol yapıyor sandılar
Fisher, sahne bittikten sonra kelepçelerden kurtulunca, içerideki suyun boşaltılmasını sağlayan düğmeyi aradı ancak bir türlü ulaşamadı. İşin en korkunç kısmı ise, film ekibinin, genç oyuncunun, su dolu tankın içindeki panik anları ve çırpınışlarını tamamen rol sanmasıydı. Yaklaşık 3 dakika sonra tanktan çıkarılan Fisher, ölümden döndü.



Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:17 
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