Son Dakika Haberleri: Firavun Tutankhamun'un, Mumyalanmış Yüzü ve Ayakları İlk Kez Görüntülendi

Firavun Tutankhamun'un, Mumyalanmış Yüzü ve Ayakları İlk Kez Görüntülendi

1 saat önce

M.Ö 1323 yılında ölen Mısır Firavunu Tutankhamun'un, mumyalanmış yüzü ve ayakları, mezarının dokuz yıllık restorasyonunun ardından ortaya çıktı. İşte daha önce hiç görmediğiniz çok özel kareler...

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18 yaşında ölen Kral Tutankhamun'un mumyalanmış vücudu çarşaflara sarıldı ve cam kasada sergilendi.
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Tutankhum'un türbesinden bir dizi fotoğraf paylaşıldı. Ama en çarpıcı fotoğraflar; Firavun'un mumyalanmış yüzü ve ayakları oldu.
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Bu fotoğraf, 18 yaşında ölen ünlü Mısırlı Firavun Tutankhamun'un mumyalanmış yüzünü ortaya koyuyor.
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Tutankhumun vücudu ketene sarıldı ve Krallar Vadisi'ndeki yeraltı mezarında sıcaklık kontrollü bir cam kasada sergilendi.
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Tutankhamun'un çarşaflarıyla sarılmış mumya ayakları..
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Kültür varlıklarının korunması ve onarımı alanında çalışan konservatörler, dokuz yıl boyunca ünlü Kral'ın mezarı üzerinde çalıştı, sonraki yıllarda turistlerin neden olduğu aşınma ve yıpranmayı yeniden inşa etti.
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Firavun Kralı Tutankhamun'un lahiti, Mısır'ın Luksor kentindeki Krallar Vadisi'ndeki yakın zamanda yenilenmiş mezarında sergileniyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:31 

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YORUMLAR (4)
  • Ciminli: Tutankhum’un türbesi ne demek o kadar karı kız haberi yapıyorsunuzki aklınız karıştı ellam Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • ugur: Tamam anladik insalik tarigi acisindan onemli bir konuda haber yapmissiniz ama kelimeleri biraz dikkatli secin Firavunun TURBE si ne demek oluyor Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır ugur: 2019 senin o dedigine anit mezar deniyor olmasin bir ogretmen edasiyla cevap yazmissin ama belliki seninde biraz yontulman lazim biraz daha arastir ama orasi senin icin turbede olabilir onuda anlarim benim icin sorun yok tamammi hocam 0 0 Yayından Kaldır 2019: Ne dicekti başka hı. Türbe Tabiki. Niye firavun ünlü değilmi. Firavunu ben duydum ama senin adını duymadım. Türbe, ünlü biri için yapılmış ve içindede o kişinin mezarı olduğu yapıya denir. Öğrendinmi şimdi. 1 3 Yayından Kaldır


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