Firavun Tutankhamun'un, Mumyalanmış Yüzü ve Ayakları İlk Kez Görüntülendi
1 saat önce
M.Ö 1323 yılında ölen Mısır Firavunu Tutankhamun'un, mumyalanmış yüzü ve ayakları, mezarının dokuz yıllık restorasyonunun ardından ortaya çıktı. İşte daha önce hiç görmediğiniz çok özel kareler...
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18 yaşında ölen Kral Tutankhamun'un mumyalanmış vücudu çarşaflara sarıldı ve cam kasada sergilendi.
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Tutankhum'un türbesinden bir dizi fotoğraf paylaşıldı. Ama en çarpıcı fotoğraflar; Firavun'un mumyalanmış yüzü ve ayakları oldu.
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Bu fotoğraf, 18 yaşında ölen ünlü Mısırlı Firavun Tutankhamun'un mumyalanmış yüzünü ortaya koyuyor.
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Tutankhumun vücudu ketene sarıldı ve Krallar Vadisi'ndeki yeraltı mezarında sıcaklık kontrollü bir cam kasada sergilendi.
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Tutankhamun'un çarşaflarıyla sarılmış mumya ayakları..
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Kültür varlıklarının korunması ve onarımı alanında çalışan konservatörler, dokuz yıl boyunca ünlü Kral'ın mezarı üzerinde çalıştı, sonraki yıllarda turistlerin neden olduğu aşınma ve yıpranmayı yeniden inşa etti.
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Firavun Kralı Tutankhamun'un lahiti, Mısır'ın Luksor kentindeki Krallar Vadisi'ndeki yakın zamanda yenilenmiş mezarında sergileniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:31
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