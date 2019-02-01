Firavun Tutankhamun'un, Mumyalanmış Yüzü ve Ayakları İlk Kez Görüntülendi

ugur:

Tamam anladik insalik tarigi acisindan onemli bir konuda haber yapmissiniz ama kelimeleri biraz dikkatli secin Firavunun TURBE si ne demek oluyor

ugur: 2019 senin o dedigine anit mezar deniyor olmasin bir ogretmen edasiyla cevap yazmissin ama belliki seninde biraz yontulman lazim biraz daha arastir ama orasi senin icin turbede olabilir onuda anlarim benim icin sorun yok tamammi hocam 0 0 Yayından Kaldır