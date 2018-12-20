Forbes Açıkladı! İşte ABD'nin Paraya Para Demeyen Ünlüleri

1 George Lucas, 5.4 milyar dolar Tam adı George Walton Lucas Jr olan Amerikalı film yapımcısı, yönetmen ve yazar. Yıldız Savaşları ve Indiana Jones gibi efsanevi film serilerini izleyiciye kazandırdı. Ayrıca

Lucas, Steven Spielberg gibi dünyanın yaşayan en büyük yönetmenlerinden kabul ediliyor.

2 Steven Spielberg, 3.7 milyar dolar Amerikalı sinema yönetmeni, yapımcı ve senarist olan Steven Allan Spielberg'in ortaya koyduğu filmler gişede büyük başarılara imza attı ve tüm zamanların en çok hâsılat yapan yapımları oldu. Premiere Dergisine göre, Spielberg film endüstrisindeki en güçlü ve en etkili kişi.

3 Oprah Winfrey, 2.8 milyar dolar ABD televizyonlarında en çok izlenen talk show programı ve kendi adıyla anılan The Oprah Winfrey Show'un sunucusu olan Oprah Gail Winfrey, 29 Ocak 1954 tarihinde ABD'nin Mississippi eyaletindeki Kosciusko kasabasında dünyaya geldi.

4 Michael Jordan, 1.7 milyar dolar Jordan, emekli Amerikalı profesyonel basketbolcu ve aktif iş adamı. Tam adı Michael Jeffrey Jordan olan eski sporcu, NBA'in resmi sitesinde "Oy birliğiyle, Michael Jordan tüm zamanların en büyük basketbolcusudur." ibaresi bulunuyor.

5 Kylie Jenner, 900 milyon dolar Sık sık gündeme gelen Kylie Kristen Jenner, model ve televizyon dünyasında popüler bir isim. TV kanalında yayınlanan ''Keeping Up with the Kardashians'' aile reality şovunda yer alıyor. Güzel model, Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ve Kendall Jenner'in da küçük kardeşidir.

6 Jay-Z, 900 milyon dolar Gerçek adı Shawn Corey Carter, Amerikalı hip hop müzisyeni ve iş adamıdır. Def Jam Recordings şirketinin eski, Roc-A-Fella Records'un şimdiki CEO'su ve ayrıca, The 40/40 Club ve New Jersey Nets şirketlerinin kurucuları arasında yer alıyor.

7 David Copperfield, 875 milyon dolar Dünyayı kasıp kavuran David Copperfield, Emmy Ödüllü bir Amerikalı illüzyonist. Forbes tarafından tarihin ticari anlamda en başarılı sihirbazı olarak görülüyor.

8 P. Diddy, 825 milyon dolar Puff Daddy, P. Diddy, Sean John, Puff ve Puffy gibi isimlerini kullanan Sean John Combs, Amerikalı prodüktör, rapçi, plak şirketi yöneticisi ve girişimci. Forbes Dergisine kendisini 2012 yılının en zengin rapçisi seçmişti.

9 Tiger Woods, 800 milyon dolar Tüm zamanların en başarılı golfçüsü olan Eldrick Tont yani "Tiger" Woods, dünya birincisi olarak, saniyede 148 $ kazanıyor. 1997 Masters Turnuvası'nı 12 vuruş farkla kazanarak rekor kıran sporcu, bu turnuvayı kazanan ilk siyahi golfçü olarak adını altın harflerle kazıttı.