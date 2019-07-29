Fotoğraftaki genç şimdilerde Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından!

1 Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, 30 yılı aşkın süredir üyesi olduğu ve Türkiye'nin önde gelen müzik gruplarından kabul edilen MFÖ'nün eski fotoğraflarını paylaştı. İşte usta sanatçı Alanson'un o paylaşımları...



2 "Bu resmi ya Tufaya Nihat çekmiş benim için önemli bir resim... Resmen 'Bodrum' şarkısını yazarken çekilmiş bardakçıda daha önce görseydim 'Mazhar olmak' kitabıma koyardım..."

3 "Özkan kepçeye vurmuş, gazetecilere böyle poz verdiğimiz günler"

4 "İpucu Fuat yerde, ben, Özkan ve Ayhan"

5 "Fuat sıcağa rağmen çalıyor"

6 "O yıllar İngilizce cover değil, beste yapıyoruz... Kayıttayız"

7 "Mixerimiz 10 kanal filan... Ah canım yazık aslında dijital kayıtla bandın sesi çok başkadır ama o zamanlar yanlış çalarsan baştan kaydediliyordu şimdi sadece o kısmı düzeltiyorsun ne güzel"

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