Fotoğraftaki genç şimdilerde Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından!

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Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, 30 yılı aşkın süredir üyesi olduğu ve Türkiye'nin önde gelen müzik gruplarından kabul edilen MFÖ'nün eski fotoğraflarını paylaştı. İşte usta sanatçı Alanson'un o paylaşımları...
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"Bu resmi ya Tufaya Nihat çekmiş benim için önemli bir resim... Resmen 'Bodrum' şarkısını yazarken çekilmiş bardakçıda daha önce görseydim 'Mazhar olmak' kitabıma koyardım..."
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"Özkan kepçeye vurmuş, gazetecilere böyle poz verdiğimiz günler"
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"İpucu Fuat yerde, ben, Özkan ve Ayhan"
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"Fuat sıcağa rağmen çalıyor"
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"O yıllar İngilizce cover değil, beste yapıyoruz... Kayıttayız"
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"Mixerimiz 10 kanal filan... Ah canım yazık aslında dijital kayıtla bandın sesi çok başkadır ama o zamanlar yanlış çalarsan baştan kaydediliyordu şimdi sadece o kısmı düzeltiyorsun ne güzel"