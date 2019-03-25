Son Dakika Haberleri: Fotoğraftaki İsmin Kim Olduğunu Öğrenen Şaşıp Kalıyor! İşte Ünlülerin Çocukluk Halleri

Fotoğraftaki İsmin Kim Olduğunu Öğrenen Şaşıp Kalıyor! İşte Ünlülerin Çocukluk Halleri

1 saat önce

Ünlü isimlerin sadece albümlerinde kalan gençlik hallerini sizin için derledik. İşte onlardan bazıları..

1
Şevket Çoruh
Şevket Çoruh
2
3
Alper Kul
Alper Kul
4
5
Necati Şaşmaz
Necati Şaşmaz
6
7
Kenan Doğulu
Kenan Doğulu
8
9
Çağatay Ulusoy
Çağatay Ulusoy
10
11
Fatih Terim
Fatih Terim
12
13
Gürkan Uygun
Gürkan Uygun
14
15
Teoman
Teoman
16

»      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:08 

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