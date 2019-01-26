Son Dakika Haberleri: Fotoğraftaki Sarışın Önlüklü Ufaklık, Şimdilerin Esmer Güzeli!

Fotoğraftaki Sarışın Önlüklü Ufaklık, Şimdilerin Esmer Güzeli!

1 saat önce

Ünlüler de bir zamanlar çocuktu. Kimisi çocukluk hallerine benzerken kimisi ise büyük değişimler geçirdi. Sizce hangi isimler çocukluk haline benziyor?

1
Saadet Işıl Aksoy
Saadet Işıl Aksoy
2
3
Arzum Onan
Arzum Onan
4
5
Bensu Soral - Bedirhan Soral
Bensu Soral - Bedirhan Soral
6
7
Ezgi Mola
Ezgi Mola
8
9
Hatice Şendil
Hatice Şendil
10
11
Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı
12
13
Demet Özdemir
Demet Özdemir
14
15
Didem Soydan
Didem Soydan
16
17
Esra Erol
Esra Erol
18
19
Hadise
Hadise
20

»      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:51 

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