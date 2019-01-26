Fotoğraftaki Sarışın Önlüklü Ufaklık, Şimdilerin Esmer Güzeli!
1 saat önce
Ünlüler de bir zamanlar çocuktu. Kimisi çocukluk hallerine benzerken kimisi ise büyük değişimler geçirdi. Sizce hangi isimler çocukluk haline benziyor?
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Bensu Soral - Bedirhan Soral
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:51
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