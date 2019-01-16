Fotoğraftakinin Kim Olduğunu Duyan Şaşıp Kalıyor! İşte Instagram'ın Son Modası: 10yearchallenge
2 saat önce
Gün geçmiyor ki Instagram severler yeni bir çılgınlığa başlamasın. Yeni akımda kullanıcılar, 10 yıllık fotoğraflarını öncesi-sonrası olarak paylaşıyor. Tabii bu akımın en dikkat çekeni kuşkusuz ünlü isimler..
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Mert Alaş
O dünyaca ünlü bir fotoğrafçı. Modelden, oyuncuya, sporcudan, şarkıcıya tüm dünya yıldızlarının yakın dostu! Çektiği fotoğrafları, tarzı ve yakışıklılığıyla gündeme oturan Mert Alaş, kendisine ait gençlik fotoğrafıyla dumur etti.
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Sosyal medyanın yeni çılgınlığı 10 yıl challenge'dan bazı kareler...
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:05
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