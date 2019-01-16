Fotoğraftakinin Kim Olduğunu Duyan Şaşıp Kalıyor! İşte Instagram'ın Son Modası: 10yearchallenge

1

Mert Alaş

O dünyaca ünlü bir fotoğrafçı. Modelden, oyuncuya, sporcudan, şarkıcıya tüm dünya yıldızlarının yakın dostu! Çektiği fotoğrafları, tarzı ve yakışıklılığıyla gündeme oturan Mert Alaş, kendisine ait gençlik fotoğrafıyla dumur etti.