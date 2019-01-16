Son Dakika Haberleri: Fotoğraftakinin Kim Olduğunu Duyan Şaşıp Kalıyor! İşte Instagram'ın Son Modası: 10yearchallenge

Fotoğraftakinin Kim Olduğunu Duyan Şaşıp Kalıyor! İşte Instagram'ın Son Modası: 10yearchallenge

2 saat önce

Gün geçmiyor ki Instagram severler yeni bir çılgınlığa başlamasın. Yeni akımda kullanıcılar, 10 yıllık fotoğraflarını öncesi-sonrası olarak paylaşıyor. Tabii bu akımın en dikkat çekeni kuşkusuz ünlü isimler..

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Mert Alaş
Mert Alaş
O dünyaca ünlü bir fotoğrafçı. Modelden, oyuncuya, sporcudan, şarkıcıya tüm dünya yıldızlarının yakın dostu! Çektiği fotoğrafları, tarzı ve yakışıklılığıyla gündeme oturan Mert Alaş, kendisine ait gençlik fotoğrafıyla dumur etti.
2
Sara Sampaio
Sara Sampaio
3
Jessica Biel
Jessica Biel
4
Nicki Minaj
Nicki Minaj
5
Loris Karius
Loris Karius
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Sosyal medyanın yeni çılgınlığı 10 yıl challenge'dan bazı kareler...
Sosyal medyanın yeni çılgınlığı 10 yıl challengedan bazı kareler...
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Cansu Taşkın
Cansu Taşkın

»      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:05 

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