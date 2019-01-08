Fransız Pierre de Gigord'un Osmanlı Fotoğraf Arşivinden İlk Kez Göreceğiniz Fotoğraflar
43 dakika önce
1980 yılındaki Türkiye seyahati esnasında, koleksiyonuna 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı dönemine ait 6000 fotoğraf katan Fransız Pierre de Gigord'un arşivi, Getty Araştırma Enstitüsünün dijital koleksiyon çalışmaları kapsamında dijitalleştirildi.
1
Koleksiyon ayrıca 1878 yılında, İstanbul'un panoramik manzarasını oluşturmak için bir araya getirilen 10 parçalı bir panorama bütününü de içeriyor. Ne yazık ki, koleksiyonun ikinci kısmı kapsam dışı bulunduğu gerekçesiyle dijitalleştirme çalışmalarına dahil edilmedi. Bu kısımda, Osmanlı devlet modernleşmesi ve Türkiye Cumhuriyetine geçiş dönemini aktaran basın fotoğrafları ve fotoğraf stüdyoları arşiv belgeleri bulunmakta. Bu belgelere erişim için, Los Angeles'teki Getty Araştırma Enstitüsünü ziyaret etmek gerekiyor.
2
Sırtında mobilya taşıyan Türk
3
1880-1900 arası Beyazıt Meydanı
4
Sokakta duran çocuklar (1900)
5
Türk bayraklı caddede kalabalık (1900)
7
Peçe giyen Türk kadını (1900)
8
Kadın kanepede uzanıyor
11
Fotoğraflar, bugün hayli dönüşüme uğramış mimariyi, kent ve doğa manzarasını, gündelik yaşam pratiklerini ve tüm bunları içerir biçimde Osmanlı kültür mozaiğini yaşatıyor.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:29
Diğer Galeriler
Kainat Güzelinin Bu Halini Unutun! Estetikli Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı
19 Yaşında Silah Zoruyla Kaçırılan Hemşire, 20 Erkekle Zorla Cinsel İlişkiye Sokuldu
Hikayesiyle İnsanı Çılgına Çeviren Palu Ailesinde Kim Kimdir?
Müge Anlı'ya Damga Vuran Palu Ailesi'nin Kan Donduran Hikayesi
Esrarengiz Olaylarla Müge Anlı'ya Damga Vuran Palu Ailesi, Twitter'ı Salladı!