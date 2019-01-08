Son Dakika Haberleri: Fransız Pierre de Gigord'un Osmanlı Fotoğraf Arşivinden İlk Kez Göreceğiniz Fotoğraflar

Fransız Pierre de Gigord'un Osmanlı Fotoğraf Arşivinden İlk Kez Göreceğiniz Fotoğraflar

43 dakika önce

1980 yılındaki Türkiye seyahati esnasında, koleksiyonuna 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı dönemine ait 6000 fotoğraf katan Fransız Pierre de Gigord'un arşivi, Getty Araştırma Enstitüsünün dijital koleksiyon çalışmaları kapsamında dijitalleştirildi.

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Koleksiyon ayrıca 1878 yılında, İstanbul'un panoramik manzarasını oluşturmak için bir araya getirilen 10 parçalı bir panorama bütününü de içeriyor. Ne yazık ki, koleksiyonun ikinci kısmı kapsam dışı bulunduğu gerekçesiyle dijitalleştirme çalışmalarına dahil edilmedi. Bu kısımda, Osmanlı devlet modernleşmesi ve Türkiye Cumhuriyetine geçiş dönemini aktaran basın fotoğrafları ve fotoğraf stüdyoları arşiv belgeleri bulunmakta. Bu belgelere erişim için, Los Angeles'teki Getty Araştırma Enstitüsünü ziyaret etmek gerekiyor.
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Sırtında mobilya taşıyan Türk
Sırtında mobilya taşıyan Türk
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1880-1900 arası Beyazıt Meydanı
1880-1900 arası Beyazıt Meydanı
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Sokakta duran çocuklar (1900)
Sokakta duran çocuklar (1900)
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Türk bayraklı caddede kalabalık (1900)
Türk bayraklı caddede kalabalık (1900)
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Enver Paşa (1900)
Enver Paşa (1900)
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Peçe giyen Türk kadını (1900)
Peçe giyen Türk kadını (1900)
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Kadın kanepede uzanıyor
Kadın kanepede uzanıyor
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Çobanlar (1870)
Çobanlar (1870)
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Türk kasaplar
Türk kasaplar
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Fotoğraflar, bugün hayli dönüşüme uğramış mimariyi, kent ve doğa manzarasını, gündelik yaşam pratiklerini ve tüm bunları içerir biçimde Osmanlı kültür mozaiğini yaşatıyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:29 

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