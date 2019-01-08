Fransız Pierre de Gigord'un Osmanlı Fotoğraf Arşivinden İlk Kez Göreceğiniz Fotoğraflar

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Koleksiyon ayrıca 1878 yılında, İstanbul'un panoramik manzarasını oluşturmak için bir araya getirilen 10 parçalı bir panorama bütününü de içeriyor. Ne yazık ki, koleksiyonun ikinci kısmı kapsam dışı bulunduğu gerekçesiyle dijitalleştirme çalışmalarına dahil edilmedi. Bu kısımda, Osmanlı devlet modernleşmesi ve Türkiye Cumhuriyetine geçiş dönemini aktaran basın fotoğrafları ve fotoğraf stüdyoları arşiv belgeleri bulunmakta. Bu belgelere erişim için, Los Angeles'teki Getty Araştırma Enstitüsünü ziyaret etmek gerekiyor.