Frikiğe Bir Kala! Kardashian, Dekolteli Abiyesiyle Benzincide Tur Attı

1 Kim Kardashian ve eşi Kanye West, önceki gün Calabasas, California'da şarkıcı Chance the Rapper'ın düğününe katıldı. 38 yaşındaki Kim, mavi Versace imzalı saten elbisesi içinde kusursuz görünüyordu.

2 Lamborghini marka aracından inerken frikik vermemek için dikkat eden Kardashian, her adımını takip eden basın mensuplarının yoğun ilgisine maruz kaldı.





3 Tüm bunlar olurken rap şarkıcısı ve tasarımcı kocası Kanye ise arabadan inmemeyi tercih etti.

4 Kim, elinde kredi kartıyla markete girip, hem ödemeyi yaptı hem de kendisine şeker aldı.

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