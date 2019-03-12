Son Dakika Haberleri: Frikiğe Bir Kala! Kardashian, Dekolteli Abiyesiyle Benzincide Tur Attı

Frikiğe Bir Kala! Kardashian, Dekolteli Abiyesiyle Benzincide Tur Attı

2 saat önce

Her yaptığıyla gündem olan Kardashian ailesinin starı Kim, hem göğüs hem bacak dekolteli abiyesiyle benzin istasyonunda salınarak yürüdü.

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Kim Kardashian ve eşi Kanye West, önceki gün Calabasas, California'da şarkıcı Chance the Rapper'ın düğününe katıldı. 38 yaşındaki Kim, mavi Versace imzalı saten elbisesi içinde kusursuz görünüyordu.
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Lamborghini marka aracından inerken frikik vermemek için dikkat eden Kardashian, her adımını takip eden basın mensuplarının yoğun ilgisine maruz kaldı.

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Tüm bunlar olurken rap şarkıcısı ve tasarımcı kocası Kanye ise arabadan inmemeyi tercih etti.
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Kim, elinde kredi kartıyla markete girip, hem ödemeyi yaptı hem de kendisine şeker aldı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:01 

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