Son Dakika Haberleri: Frikiğe ramak kala! Sütyen giymeyen yıldız, gecelerde fena dağıttı
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Frikiğe ramak kala! Sütyen giymeyen yıldız, gecelerde fena dağıttı

1 saat önce

Türkiye'de geçirdiği estetik ameliyatlarla bir dönem tüm dikkatleri üzerine çeken Towie'nin eski yıldızı Lauren Goodger, Londra gecelerinde fena dağıttı.

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Açılımı 'The only way is essex' olan ve İngiltere'nin en çok izlenen reality şovlarından biri olan Towie'nin eski yıldızı Lauren Goodger, Londra'da bir parti çıkışı objektiflere takıldı.
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Payetli mini eteği ve nude bir bluzle oldukça cesur bir tarza bürünen Goodger'ın göğüs dekoltesi, sık sık açılma riskiyle karşı karşıyaydı.
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Alkolün etkisiyle yürürken zorlanan 32 yaşındaki yıldız, flaşlardan rahatsız olsa da, fotoğraflanmaktan kurtulamadı.
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Basının yoğun ilgisiyle karşılaşan Goodger, gözlerini açık tutmakta zorlanıyordu.
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Sütyen giymediği görülen yıldız, dekoltesine güçlükle sahip çıktı.
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Bir dönem Türkiye'ye gelerek çeşitli estetik operasyonlar geçiren Goodger'ın, en bilinen operasyonu yağ aldırma işlemiydi.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:07 
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