Gazeteciliği bıraktı, sadece fotoğraf paylaşarak paraya para demiyor!

Miami'de yaşayan 23 yaşındaki Alexa Dellanos, gazeteciliği bıraktı ve model oldu.

Alexa, gazetecilik okurken ne kadar kazanacağını bilmiyordu, Instagram yıldızı olursa gazeteciliğin 3 katı para kazanacağını öğrenince mesleği bıraktı.

Kısa sürede Instagram'da fenomeni olan Alexa, paylaşım başına 5000 pound (35 bin TL) kazanıyor.

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Alexa, sosyal medyadan kazandığı bu para ile kendi markasını yaratma planları yapıyor.