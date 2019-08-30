Son Dakika Haberleri: Gazeteciliği bıraktı, sadece fotoğraf paylaşarak paraya para demiyor!
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Gazeteciliği bıraktı, sadece fotoğraf paylaşarak paraya para demiyor!

1 gün önce

Miami'de yaşayan 23 yaşındaki Alexa Dellanos, sadece tatilde selfie çekip Instagram'a yükleyerek yılda 376 bin lira kazanıyor.

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Miami'de yaşayan 23 yaşındaki Alexa Dellanos, gazeteciliği bıraktı ve model oldu.
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Alexa, gazetecilik okurken ne kadar kazanacağını bilmiyordu, Instagram yıldızı olursa gazeteciliğin 3 katı para kazanacağını öğrenince mesleği bıraktı.
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Kısa sürede Instagram'da fenomeni olan Alexa, paylaşım başına 5000 pound (35 bin TL) kazanıyor.
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Yaptığı paylaşımlar sayesinde yılda 50,000 pound kazanıyor.
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Alexa, sosyal medyadan kazandığı bu para ile kendi markasını yaratma planları yapıyor.
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İşte güzel Influencerın Instagram'ından özel kareler...
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Haber Yayın Tarihi: 30.08.2019 03:22 
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