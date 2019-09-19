Gaziler Günü nedir? Gaziler Günü kutlama mesajları

1 Gaziler Günü nedir? Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 13 Eylül 1921 tarihinde Sakarya'da bir milletin tarihini baştan yazarak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attı. Sakarya Meydan Muharebesi sonucu Atatürk'e Mareşallik rütbesi ile Gazilik unvanı verildi.

2 Sakarya Zaferi 13 Eylül 1921' de kazanıldı ve hemen ardından, 14 - 15 Eylül gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği'ne cepheden telgrafla çekerek şunları dile getirdiler:

3 "Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ile gazilik unvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi'nin bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz." ifadelerinin ardından 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, "Mareşal" rütbesi ile "Gazi" unvanı verildi.

4 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan O tarihten bu yana 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaya başladı. Bu güne özel Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Aziz milletimiz şanlı zaferlerle tarihin akışını değiştirirken, 'ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' düsturuyla büyük mücadeleler vermiş; bayrağını, vatanını ve istikbalini canı pahasına korumuş; bizlere kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet etmiştir. Milletimiz 1071'de Anadolu'nun kapılarını açarken, Çanakkale ve İstiklal Savaşlarında vatanına sahip çıkarken, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da hainlere karşı istikbalimizi korurken gaza anlayışını tüm değerlerin üzerinde tutmuştur. Göğüslerini vatanlarının selameti için siper etmiş olan şehit ve gazilerimiz, milletimizin nezdinde en muteber mertebeye erişmişlerdir. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir.

5 Bu gazi milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır. Bugün aynı inanç ve kararlılıkla vatanımıza sahip çıkarken, bizim de en büyük arzumuz, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmak ve aziz milletimizle dayanışma içinde, bu emaneti çok daha yükseklere taşımaktır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." şeklinde kutladı.

6 TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu

7 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

8 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

9 Beşiktaş Spor Kulübü

10 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

11 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

12 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

13 Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

14 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

15 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan

16 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

17 Fenerbahçe Spor Kulübü

18 Jandarma Genel Komutanlığı