Son Dakika Haberleri: Gebze-Halkalı Banliyö Hattındaki Ücretlendirme Hatası Twitter'ı Ayağa Kaldırdı

Gebze-Halkalı Banliyö Hattındaki Ücretlendirme Hatası Twitter'ı Ayağa Kaldırdı

1 saat önce

Gebze-Halkalı treninde TCDD'nin belirlediği ücret tarifesindeki sorun vatandaşı mağdur etti. Kısa mesafeler için de 5,70 TL ücret kesilince, halk İBB Beyaz Masa'yı şikayet yağmuruna tuttu. Beyaz Masa'yı telefonla arayıp İstanbul Kart numaranızı verdiğinizde ücret iadesi için kaydınız oluşturuluyor.

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Gebze-Halkalı banliyö trenine binmek isteyen vatandaşlar bu sabah ücret şoku yaşadı. Çoğu vatandaşlar 5.70 TL'lik tam ücret kesildi. Vatandaşlar ücret iadelerini almak istediklerinde iade makinalarından ücretlerini alamadı. Sabah saatlerinden beri İBB Beyaz Masa'ya şikayet yağıyor. İşte o tweetlerden bazıları...
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Beyaz Masa yetkilileri ise vatandaşların iletişim bilgilerini isteyerek mağduriyetlerini gidermek amacı ile iletişime geçeceklerini söylüyor.
Beyaz Masa yetkilileri ise vatandaşların iletişim bilgilerini isteyerek mağduriyetlerini gidermek amacı ile iletişime geçeceklerini söylüyor.

»      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:58 

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YORUMLAR (2)
  • Karamurat: Uyanıklık yapıp milleti test ediyorlar.Ramazan bayramında 3 gün beleş yaparlar sonra hoop zam geldi.O parayı da herkesten alırlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Trenci: Marmaray Bilet Tahsil ve İade İşlemleri Büyükşehir Belediyesine Bağlı BELBİM tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle şikayetler doğru yere gitmiş. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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