Gebze-Halkalı Banliyö Hattındaki Ücretlendirme Hatası Twitter'ı Ayağa Kaldırdı
1 saat önce
Gebze-Halkalı treninde TCDD'nin belirlediği ücret tarifesindeki sorun vatandaşı mağdur etti. Kısa mesafeler için de 5,70 TL ücret kesilince, halk İBB Beyaz Masa'yı şikayet yağmuruna tuttu. Beyaz Masa'yı telefonla arayıp İstanbul Kart numaranızı verdiğinizde ücret iadesi için kaydınız oluşturuluyor.
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Gebze-Halkalı banliyö trenine binmek isteyen vatandaşlar bu sabah ücret şoku yaşadı. Çoğu vatandaşlar 5.70 TL'lik tam ücret kesildi. Vatandaşlar ücret iadelerini almak istediklerinde iade makinalarından ücretlerini alamadı. Sabah saatlerinden beri İBB Beyaz Masa'ya şikayet yağıyor. İşte o tweetlerden bazıları...
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Beyaz Masa yetkilileri ise vatandaşların iletişim bilgilerini isteyerek mağduriyetlerini gidermek amacı ile iletişime geçeceklerini söylüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:58
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