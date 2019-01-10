Son Dakika Haberleri: Gelecekte Köşeyi Dönmeyi Sağlayacak Meslekler

Gelecekte Köşeyi Dönmeyi Sağlayacak Meslekler

1 saat önce

Kim istemez ki çok para kazanacağı bir iş yapmayı! Washington merkezli bir iş tahmin sitesi olan Kiplinger'deki uzmanlar 773 popüler mesleği analiz ettiler ve gelecek için en iyi meslekleri belirlediler. İşte gelecekte paraya para demeyecek meslekler...

1
Fiziksel terapist
Fiziksel terapist
2
Doktor yardımcısı
Doktor yardımcısı
3
Bilgi güvenliği analisti
Bilgi güvenliği analisti
4
Bilgisayara sistemleri müdürü
Bilgisayara sistemleri müdürü
5
Pazarlama araştırması analisti
Pazarlama araştırması analisti
6
Mali yönetici
Mali yönetici
7
Sağlık hizmetleri müdürü
Sağlık hizmetleri müdürü
8
Hemşire uygulayıcısı
Hemşire uygulayıcısı
9
Uygulama geliştiricisi
Uygulama geliştiricisi

»      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:49 

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