Gelecekte Köşeyi Dönmeyi Sağlayacak Meslekler
1 saat önce
Kim istemez ki çok para kazanacağı bir iş yapmayı! Washington merkezli bir iş tahmin sitesi olan Kiplinger'deki uzmanlar 773 popüler mesleği analiz ettiler ve gelecek için en iyi meslekleri belirlediler. İşte gelecekte paraya para demeyecek meslekler...
3
Bilgi güvenliği analisti
4
Bilgisayara sistemleri müdürü
5
Pazarlama araştırması analisti
7
Sağlık hizmetleri müdürü
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:49
Diğer Galeriler
Tuvalette Telefon Kullananlar Dikkat! Sağlığınız Tehlikede
Jennifer Lopez'in, Instagram'da Takibe Aldığı 2 Türk Kullanıcıyı Gören Şaşıp Kalıyor
Ayrılık Sonrası Her Yerden Engellenen Sevgilinin İntikamı Twitter'ı Salladı
Müge Anlı, Tuncer Ustael'in Foyasını Canlı Yayında Ortaya Çıkardı!