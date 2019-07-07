Geleneksel boğa festivali başladı! Kızgın boğalar sokakları birbirine katıyor

1 Geleneksel havai fişeklerin patlamasıyla İspanya'nın Pamplona kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 9 gün aralıksız süren 'Boğa Festivali' başladı.

2 Belediye binasının balkonundan yapılan "Yaşasın Pamplona" duyurusu ile start alan festival 14 Temmuz'a kadar 204 saat kesintisiz sürecek.

3 Beyaz kıyafetler giyen ve geleneksel olarak kırmızı bir fular takan koşucular, öfkeli boğaların önünde koşturdular.

4 Cesur koşucular 850 metrelik bir sokak boyunca boğaların boynuzlarına hedef olmamak için koştu.

5 Zaman zaman ölümcül olan bu festivalde hem izleyicilerin hem de izleyenlerin güvenliğini sağlamak için şehrin ortasına çitler kuruldu.

6 Boğa çobanları, boğaların arkasından koşarak, boğaların dönmesini ve geriye doğru koşarak izleyicilerin üzerine koşmalarını engelliyor.

7 Festivalde yüzlerce kişi yaralandı.

8 Boğa güreşi bilgisine sahip 'dobladores' denilen bu insanlar, kendilerini kritik noktalara yerleştirerek, koşucuları boğaların boynuzlarından koruyorlar.

9 Bu kanlı festivale katılmak için 18 yaşından büyük ve sağlıklı olmak gerekiyor.

10 Matadorlar, dar sokaklarda kırmızı fularlı insanları kovalayan boğaları, arenanın orta yerinde öldürüyorlar.

11 Amerikalı romancı Ernest Hemingway, her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçi çeken festivali ölümsüzleştiren kişi olarak biliniyor.

12 54 hayvan hakları aktivisti, İspanyolların meşhur boğa festivaline tepki olarak, Panplona kentindeki belediye binasının önüne yarı çıplak halde uzanmışlardı.

13 Eylemciler, boğa şeklindeki beyaz kaseti zemine yapıştırıp sahte bir 'suç mahalli' yaratmışlardı.

14 Protestocular, her yıl gerçekleşen bu kanlı festivaldeki boğa ölümlerini engellemek için yetkilileri göreve çağırıyor.



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