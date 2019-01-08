Gelinim Mutfakta'nın Fenomen Kaynanası Reyhan'ın Müthiş Değişimi! Tam 25 Kilo Verdi
49 dakika önce
Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta programına geliniyle katılan Reyhan Hanım'ın program boyuncaki değişimi olay oldu.
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Reyhan Hanım, 'Gelinim Mutfakta' programına katıldığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini toplamayı başardı.
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Fenomen haline gelen yarışmacı, hayatında da kendisine özen gösterdiğini kanıtladı. Tam 25 kilo vererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Programa ilk geldiği güne ait resim gösteren Reyhan Hanım'ın değişimi karşısında kaynanalar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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REYHAN KAYNANA 25 KİLO VERDİ
25 kilo vererek büyük başarıya imza atan Reyhan kaynana, azminin devam edeceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:55
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