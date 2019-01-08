Son Dakika Haberleri: Gelinim Mutfakta'nın Fenomen Kaynanası Reyhan'ın Müthiş Değişimi! Tam 25 Kilo Verdi

Gelinim Mutfakta'nın Fenomen Kaynanası Reyhan'ın Müthiş Değişimi! Tam 25 Kilo Verdi

49 dakika önce

Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta programına geliniyle katılan Reyhan Hanım'ın program boyuncaki değişimi olay oldu.

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Reyhan Hanım, 'Gelinim Mutfakta' programına katıldığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini toplamayı başardı.
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Fenomen haline gelen yarışmacı, hayatında da kendisine özen gösterdiğini kanıtladı. Tam 25 kilo vererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Programa ilk geldiği güne ait resim gösteren Reyhan Hanım'ın değişimi karşısında kaynanalar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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REYHAN KAYNANA 25 KİLO VERDİ
REYHAN KAYNANA 25 KİLO VERDİ
25 kilo vererek büyük başarıya imza atan Reyhan kaynana, azminin devam edeceğini belirtti.
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»      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:55 

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