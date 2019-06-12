Genç fenomen skandal paylaşımıyla 5 dakikada dünyayı ayağa kaldırdı!

1 Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi olan 24 yaşındaki Angela Panari, geçtiğimiz gün uçaktan iner inmez attığı tweet ile skandala imza attı.

2 'Bebekle yan yana oturacağıma hayvanla oturmayı tercih ederim' Uçaktaki bebek ağlaması sesinden sıkılan Angela Panari; bir Twitter mesajı paylaştı. Tweet'inde bu durumu yaşamaktansa, bir hayvanla oturmayı tercih edeceğini ifade etti.

3 Endonezyalı kadının mesajı, takipçilerinden büyük tepki aldı.

4 Tweet'i sildi ama nafile! Bunun üzerine Panari 5 dakika sonra tweetini sildi. Ancak takipçileri ekran görüntüsünü almıştı bile.





5 Tweet, hızla sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kişi, mankeni duyarsızlıkla suçladı.

6 Manken, sosyal medyada linç edilmesi üzerine, Endonezya'daki gazeteye konuşmak zorunda kaldı.



7 Uçuş boyunca susmayan bebeğin sinirlerini bozduğunu söyledi. "Duygularım yüzünden yaptığım hatadan dolayı özür dilerim" dedi. Bir daha böyle davranmayacağının sözünü verdi.



