Son Dakika Haberleri: Genç fenomen skandal paylaşımıyla 5 dakikada dünyayı ayağa kaldırdı!
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Genç fenomen skandal paylaşımıyla 5 dakikada dünyayı ayağa kaldırdı!

11 saat önce

24 yaşındaki Endonezyalı Instagram modeli Angela Panari, geçtiğimiz gün uçak yolculuğu sonrası yaptığı skandal twitter paylaşımı ile tüm dünyanın tepkisini çekti!

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Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi olan 24 yaşındaki Angela Panari, geçtiğimiz gün uçaktan iner inmez attığı tweet ile skandala imza attı.
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'Bebekle yan yana oturacağıma hayvanla oturmayı tercih ederim'
Bebekle yan yana oturacağıma hayvanla oturmayı tercih ederim
Uçaktaki bebek ağlaması sesinden sıkılan Angela Panari; bir Twitter mesajı paylaştı. Tweet'inde bu durumu yaşamaktansa, bir hayvanla oturmayı tercih edeceğini ifade etti.
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Endonezyalı kadının mesajı, takipçilerinden büyük tepki aldı.
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Tweet'i sildi ama nafile!
Tweeti sildi ama nafile!
Bunun üzerine Panari 5 dakika sonra tweetini sildi. Ancak takipçileri ekran görüntüsünü almıştı bile.

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Tweet, hızla sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kişi, mankeni duyarsızlıkla suçladı.
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Manken, sosyal medyada linç edilmesi üzerine, Endonezya'daki gazeteye konuşmak zorunda kaldı.
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Uçuş boyunca susmayan bebeğin sinirlerini bozduğunu söyledi. "Duygularım yüzünden yaptığım hatadan dolayı özür dilerim" dedi. Bir daha böyle davranmayacağının sözünü verdi.

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Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 08:28 
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