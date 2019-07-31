Genç kadın, açık giyindi diye otobüs şoförü tarafından dışarı atıldı!

1
İsveç'te Malmö'de yaşayan 19 yaşındaki Amanda Hansson, geçen hafta hava çok sıcak olduğu için ince askılı bir bluz ve şort giydi.
2
Hansson, o gün otobüse binmek istedi, diğer yolcularla birlikte oturacak yer ararken sürücü tarafından öne çağırıldı.
3
Otobüs şoförü Hansson'a, üzerindeki kıyafetin otobüs şirketinin politikasına ters olduğunu ve bu şekilde otobüse binmesine izin veremeyeceğini söyledi. Şoförün: "Çok az kıyafet giymişsin, örtünmen lazım" dediğini aktaran Hansson, "Ne türden bir cinsiyetçi saçmalık yapmaya çalışıyorsun?" karşılığını verdiğini belirtti.
4
Hansson, şoföre cevap verince aralarında tartışma çıktı. Otobüs şoförü Amanda'yı kolundan tutarak otobüsten attı. Olayın duyulmasından sonra kadın hakları dernekleri ayaklandı. Şoför ve çalıştığı şirketi bir bildiri yayınlayarak kınandı.
5
Kadın vücut şampiyonu Sara Mohammad, yaptığı açıklamada; hiçbir şekilde şoförün, bir kadının giyim kuşamına karışma hakkı olmadığını ve Hanssun'ın şoföre karşı koyarak gerekeni yaptığını söyledi.
6
Otobüs firması özür diledi
Otobüsün bağlı bulunduğu firma, şoförün davranışının siyasi veya dini bir amaç içermediğini ve olayın yanlış anlaşılmadan dolayı meydana geldiğini söyleyerek özür diledi.