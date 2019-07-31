Son Dakika Haberleri: Genç kadın, açık giyindi diye otobüs şoförü tarafından dışarı atıldı!
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Genç kadın, açık giyindi diye otobüs şoförü tarafından dışarı atıldı!

1 saat önce

İsveç'te bir genç kadın, otobüs şoförü tarafından ‘çok açık giyinmişsiniz' gerekçesiyle azarlanarak otobüsten indirildi.

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İsveç'te Malmö'de yaşayan 19 yaşındaki Amanda Hansson, geçen hafta hava çok sıcak olduğu için ince askılı bir bluz ve şort giydi.
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Hansson, o gün otobüse binmek istedi, diğer yolcularla birlikte oturacak yer ararken sürücü tarafından öne çağırıldı.
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Otobüs şoförü Hansson'a, üzerindeki kıyafetin otobüs şirketinin politikasına ters olduğunu ve bu şekilde otobüse binmesine izin veremeyeceğini söyledi. Şoförün: "Çok az kıyafet giymişsin, örtünmen lazım" dediğini aktaran Hansson, "Ne türden bir cinsiyetçi saçmalık yapmaya çalışıyorsun?" karşılığını verdiğini belirtti.
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Hansson, şoföre cevap verince aralarında tartışma çıktı. Otobüs şoförü Amanda'yı kolundan tutarak otobüsten attı. Olayın duyulmasından sonra kadın hakları dernekleri ayaklandı. Şoför ve çalıştığı şirketi bir bildiri yayınlayarak kınandı.
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Kadın vücut şampiyonu Sara Mohammad, yaptığı açıklamada; hiçbir şekilde şoförün, bir kadının giyim kuşamına karışma hakkı olmadığını ve Hanssun'ın şoföre karşı koyarak gerekeni yaptığını söyledi.
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Otobüs firması özür diledi
Otobüs firması özür diledi
Otobüsün bağlı bulunduğu firma, şoförün davranışının siyasi veya dini bir amaç içermediğini ve olayın yanlış anlaşılmadan dolayı meydana geldiğini söyleyerek özür diledi.


Haber Yayın Tarihi: 31.07.2019 04:39 
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YORUMLAR (3)
  • MELTEM: Bazı kadınlar giyinmeyi unutuyor resmen.Tamam açık olabilrler ama herşeyin bir ölçüsü ve adabı olmalı müslüman bir ülkedeyiz ama bazen kendimi Abd almanya veya italyada gibi zannediyorum Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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