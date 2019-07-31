Genç kadın, açık giyindi diye otobüs şoförü tarafından dışarı atıldı!

1 İsveç'te Malmö'de yaşayan 19 yaşındaki Amanda Hansson, geçen hafta hava çok sıcak olduğu için ince askılı bir bluz ve şort giydi.

2 Hansson, o gün otobüse binmek istedi, diğer yolcularla birlikte oturacak yer ararken sürücü tarafından öne çağırıldı.

3 Otobüs şoförü Hansson'a, üzerindeki kıyafetin otobüs şirketinin politikasına ters olduğunu ve bu şekilde otobüse binmesine izin veremeyeceğini söyledi. Şoförün: "Çok az kıyafet giymişsin, örtünmen lazım" dediğini aktaran Hansson, "Ne türden bir cinsiyetçi saçmalık yapmaya çalışıyorsun?" karşılığını verdiğini belirtti.

4 Hansson, şoföre cevap verince aralarında tartışma çıktı. Otobüs şoförü Amanda'yı kolundan tutarak otobüsten attı. Olayın duyulmasından sonra kadın hakları dernekleri ayaklandı. Şoför ve çalıştığı şirketi bir bildiri yayınlayarak kınandı.

5 Kadın vücut şampiyonu Sara Mohammad, yaptığı açıklamada; hiçbir şekilde şoförün, bir kadının giyim kuşamına karışma hakkı olmadığını ve Hanssun'ın şoföre karşı koyarak gerekeni yaptığını söyledi.