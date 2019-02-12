Son Dakika Haberleri: Genç Kadının Kollarını Gören Şoke Oluyor! İşte Tam Zamanında Çekilmiş Göz Yanıltıcı Kareler

Genç Kadının Kollarını Gören Şoke Oluyor! İşte Tam Zamanında Çekilmiş Göz Yanıltıcı Kareler

1 gün önce

İlk bakışta bambaşka gördüğünüz fotoğrafa dikkatlice baktığınızda aslında gözünüzün ne kadar kolayca kandırıldığını anlıyorsunuz. İşte her şeyin birkaç saniyelik bir yanılsama olduğunu gösteren fotoğraflar...

1
'Ağda randevusu almanın vakti gelmiş ablacım' diyecektik ki o da ne! Yanındaki adamcağızın bacağıymış ya!
Ağda randevusu almanın vakti gelmiş ablacım diyecektik ki o da ne! Yanındaki adamcağızın bacağıymış ya!
2
Panik yapmayın o sadece bir kilim..
Panik yapmayın o sadece bir kilim..
3
O masanın altındaki çocuk tam dayaklık !!
O masanın altındaki çocuk tam dayaklık !!
4
İlk bakışta adama 'yazıklar olsun' dediğinizi duyar gibiyiz!
İlk bakışta adama yazıklar olsun dediğinizi duyar gibiyiz!
5
Yaaa haaaayırrr! Köpek kenara kıvrılmış, o gördüğünüz sadece bir odun parçası..
Yaaa haaaayırrr! Köpek kenara kıvrılmış, o gördüğünüz sadece bir odun parçası..
6
Yapışık ikiz değiller, sadece boynunda poz vermiş!
Yapışık ikiz değiller, sadece boynunda poz vermiş!
7
Bu bebek özel bir kulakla doğmuş gibi görünüyor..
Bu bebek özel bir kulakla doğmuş gibi görünüyor..
8
Sanırsın Photoshopla çoğaltmışsın!
Sanırsın Photoshopla çoğaltmışsın!
9
Bu adamın kız arkadaşı öyle bir sarıldı ki yıllarca o sarılanı erkek sandık!
Bu adamın kız arkadaşı öyle bir sarıldı ki yıllarca o sarılanı erkek sandık!
10
Belki bir kuş geçer üstümüzden??
Belki bir kuş geçer üstümüzden??

»      Haber Yayın Tarihi : 12.02.2019 03:11 

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