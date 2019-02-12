Genç Kadının Kollarını Gören Şoke Oluyor! İşte Tam Zamanında Çekilmiş Göz Yanıltıcı Kareler
1 gün önce
İlk bakışta bambaşka gördüğünüz fotoğrafa dikkatlice baktığınızda aslında gözünüzün ne kadar kolayca kandırıldığını anlıyorsunuz. İşte her şeyin birkaç saniyelik bir yanılsama olduğunu gösteren fotoğraflar...
1
'Ağda randevusu almanın vakti gelmiş ablacım' diyecektik ki o da ne! Yanındaki adamcağızın bacağıymış ya!
2
Panik yapmayın o sadece bir kilim..
3
O masanın altındaki çocuk tam dayaklık !!
4
İlk bakışta adama 'yazıklar olsun' dediğinizi duyar gibiyiz!
5
Yaaa haaaayırrr! Köpek kenara kıvrılmış, o gördüğünüz sadece bir odun parçası..
6
Yapışık ikiz değiller, sadece boynunda poz vermiş!
7
Bu bebek özel bir kulakla doğmuş gibi görünüyor..
8
Sanırsın Photoshopla çoğaltmışsın!
9
Bu adamın kız arkadaşı öyle bir sarıldı ki yıllarca o sarılanı erkek sandık!
10
Belki bir kuş geçer üstümüzden??
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 12.02.2019 03:11
Diğer Galeriler
Kusursuz Yüz Hatları Yüzünden Ağır Hakaretlere Maruz Kalmıştı, Şimdi Herkes Onun Peşinde
Henüz 13 Yaşında Ama Günde 1000 Dolar Kazanıyor!
Henüz 15 Aylıkken Menenjitten Ellerini Kaybetmişti, Şimdi Makyaj Bile Yapıyor
Dünyanın En Güzel Kadınlarına Sahip 20 Ülke
Ünlü İç Çamaşırı Markası, Photoshop'a Savaş Açtı!