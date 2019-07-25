Son Dakika Haberleri: Genç mühendis eski Nokia telefonunu bakın neye dönüştürdü! Sonuç inanılmaz
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Genç mühendis eski Nokia telefonunu bakın neye dönüştürdü! Sonuç inanılmaz

1 saat önce

Rus mühendis, eski Nokia telefonunu çöpe atmak yerine bakın neye dönüştürdü! Sonuç hayrete düşürüyor.

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Önce telefonun içini açıp arka kapağını çıkarıyoruz.
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Ekran ve kasayı ayırıyoruz.
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Asıl süreç şimdi başlıyor.
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Cihazın titreşim aldığı bölmeye 6V'lik minik bir motorun kablosunu bağlıyoruz.
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Kabloları birbirine bağlarken, doğru bağlamaya kesinlikle özen gösterin.
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SIM kartımızı telefona takıyoruz.
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Sonrasında telefonun arkasını kapatıyoruz.
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Bir kapı sürgüsünü tahtaya monte ediyoruz.
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Monte işlemi için bir tornavida yeterli olacaktır.
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Monte işlemi vakit alan bir süreç...
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Sürgünün çekilebilmesi için kopçanın da montesi şart.
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Daha sonra bu minik motoru sürgünün arkasında duracak şekilde yapıştırıyoruz.
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Telefonu sürgünün hemen altına yerleştiriyoruz.
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Telefondan çıkan kabloyu elimizdeki minik pile bağlıyoruz.
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Bağlantı bu şekilde kuruluyor.
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Son kablo bağlantıları...
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Kabloları birbirine bağlamak işlemin bitmesi için yeterli değil.
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Bu kabloları elektrik bandıyla bütünleştiriyoruz.
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Mekanizma kuruldu...
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Şimdi kapının sürgüsü otomatik olarak açılacak.
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Kapının önüne geldiğinizde telefonu çaldırarak kapının sürgüsünü açmış oluyorsunuz...
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Böylece Rus mühendis eski Nokia telefonuyla bir kapı kilidi sistemi geliştirmiş oluyor.
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Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:09 
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