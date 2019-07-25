Genç mühendis eski Nokia telefonunu bakın neye dönüştürdü! Sonuç inanılmaz

1
Önce telefonun içini açıp arka kapağını çıkarıyoruz.
2
Ekran ve kasayı ayırıyoruz.
3
Asıl süreç şimdi başlıyor.
4
Cihazın titreşim aldığı bölmeye 6V'lik minik bir motorun kablosunu bağlıyoruz.
6
Kabloları birbirine bağlarken, doğru bağlamaya kesinlikle özen gösterin.
7
SIM kartımızı telefona takıyoruz.
9
Sonrasında telefonun arkasını kapatıyoruz.
10
Bir kapı sürgüsünü tahtaya monte ediyoruz.
11
Monte işlemi için bir tornavida yeterli olacaktır.
13
Monte işlemi vakit alan bir süreç...
14
Sürgünün çekilebilmesi için kopçanın da montesi şart.
15
Daha sonra bu minik motoru sürgünün arkasında duracak şekilde yapıştırıyoruz.
16
Telefonu sürgünün hemen altına yerleştiriyoruz.
17
Telefondan çıkan kabloyu elimizdeki minik pile bağlıyoruz.
18
Bağlantı bu şekilde kuruluyor.
19
Son kablo bağlantıları...
20
Kabloları birbirine bağlamak işlemin bitmesi için yeterli değil.
21
Bu kabloları elektrik bandıyla bütünleştiriyoruz.
23
Şimdi kapının sürgüsü otomatik olarak açılacak.
24
Kapının önüne geldiğinizde telefonu çaldırarak kapının sürgüsünü açmış oluyorsunuz...
25
Böylece Rus mühendis eski Nokia telefonuyla bir kapı kilidi sistemi geliştirmiş oluyor.