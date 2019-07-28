Son Dakika Haberleri: Genç yaşlı demediler! Rusya'da seçim kararlarını protesto eden binlerce gösterici yerlerde sürüklendi
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Genç yaşlı demediler! Rusya'da seçim kararlarını protesto eden binlerce gösterici yerlerde sürüklendi

38 dakika önce

Dün Rusya'nın başkenti Moskova'da, alınan seçim kararlarını protesto eden binlerce göstericiye, protestonun izinsiz yapıldığı gerekçesiyle polis müdahale etti. Polisin, göstericilere copla saldırdığı ve yerlerde sürükleyerek gözaltına aldığı anlar, tepki çekti.

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Dün Rusya'da, Moskova Seçim Komisyonu'nun, belediye meclisi üyeliğine aday olmak isteyen bağımsız kişilere seçimlere katılma hakkı verilmesini engelleyen kararı sonrası halk sokaklara döküldü.

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Şehir yönetimi tarafından izinsiz olduğu savunulan protestoya, polis müdahale etti. Polisin göstericilere copla saldırdığı ve birçok göstericinin sürüklenerek gözaltına alındığı anlar, dünya gündeminde geniş yer buldu.
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Rus medyası, gün geçtikçe daha da büyüyen protestolarda, binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ültimatomlar verme ve protestoları örgütleme girişimleri iyi bir şey getirmez" dedi.
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Moskova şehir meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının yapılmaması nedeniyle geçen hafta düzenlenen izinli gösteride Navalnıy, halkı Moskova Belediyesi önünde protestoya davet etmişti.
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Bu noktaya nasıl gelindi?
Bu noktaya nasıl gelindi?
Rusya'da yerel seçimlere genellikle çok ilgi gösterilmiyordu. Ancak adaylık için 5 bin imza toplanmasının istenmesi, adaylıkların engellenmeye çalışıldığı düşüncesi ile bir tepki dalgası oluşturdu.
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Washington Post gazetesine yazan Vladimir Kara-Murza, bu imzayı veren muhalif kişinin aynı zamanda "özel bilgilerini devletin veritabanına aktarmayı kabul ettiğini" de dikkat çekti.
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Birçok aday, sınırın üzerinde imza toplamayı başarsa da, seçim kurulu bazı imzaları, eksik adres gibi gerekçelerle geçersiz saydı. Adaylardan biri olan muhalif lider Aleksey Navalnıy, Moskova'da 2013 yılında yapılan yerel seçimlere katılmış ve yüzde 27 oy almıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 28.07.2019 10:48 
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