Gerçek Hayatta Birbirinden Nefret Etmelerine Rağmen, Birlikte Yatak Sahnesi Çeken 12 Ünlü Oyuncu

1 Jamie Dornan & Dakota Johnson - Grinin 50 Tonu İlk film yani "Grinin Elli Tonu" için yapılan röportajlarda, yani daha 2015 yılında henüz oyuncu seçmelerinden sonra Johson, Jamie Dornan'dan rahatsız olduğunu ifade etmiş. Yakın zamanlardaki haberlere göre artık ikili konuşmuyormuş. Bu da demek oluyor ki ancak film bitene kadar birbirlerine katlanabilmişler. Bir kaynakta ise ikilinin artık konuşmadığı, Jamie Dornan'ın, Johnson'un kibirli diva tavırlarına katlanamadığı iddia edildi. Özellikle son filmin setinde işler biraz kontrolden çıkmış.

2 Johnny Depp & Angelina Jolie - Turist Beklenenin aksine kimyası hiç tutmayan bir başka ikili de The Tourist filminde beraber çalışan Jolie ve Depp. Depp Jolie'nin fazla kendini beğenmiş ve benmerkezci olduğunu düşünürken Jolie de Depp'in çok fazla "partilediğini" düşünüp bunun filme zarar vereceğinden korkmuş.

3 Nick Nolte & Julia Roberts - Bayılırım Belaya Aslında esas sorun film setindeymiş. Birbirlerinden o kadar nefret ediyorlarmış ki sahnelerin bazıları ayrı ayrı çekilmiş.

4 Jennifer Grey & Patrick Swayze - İlk Aşk/İlk Dans Dirty Dancing filmiyle 1980'lere damga vuran Patrick Swayze ile Jennifer Grey, perdedeki o 'aşık' görüntülerinin aksine çekimler boyunca hiç anlaşamamışlar. Swayze, Grey'in sürekli aptalca şeyler yaparak sahnelerin defalarca tekrar çekilmesine duyduğu öfkeyi hatıralarına bile yazmış: "Birçok sahnede sürtüşmemiz oldu. Bazen çok duygusal görünüyordu. Azıcık eleştirsek hemen oturup ağlıyordu..."

5 Claire Danes & Leonardo DiCaprio - Romeo&Juliet 90'ların en iyi romantik filmlerinden Romeo + Juliet'in iki yıldızı Leonardo DiCaprio ile Claire Danes'in canlandırdıkları iki ölümsüz aşığın aksine birbirlerine tahammül edemedikleri 'Aynı Filmde Oynayıp Birbirinden Nefret Eden Yıldızlar' listelerinin ilk sıralarında yer alıyor her zaman...

6 Dustin Hoffman & Meryl Streep - Kramer Kramer'e Karşı Meryl Streep filmde canlandırdığı karakterde kendi istediği gibi bazı değişiklikler yapma konusunda yönetmeni ikna etti. Hatta senaryonun bazı kısımlarını baştan yazdı. Hoffman ise tahmin edebileceğiniz gibi bu değişikliklerden pek hoşlanmadı. Ancak tüm bu anlaşmazlıklara rağmen film, 5 ödül alarak büyük bir başarıya imza attı

7 Ryan Gosling & Rachel McAdams - Not defteri İzlenmeye değer bir aşk filmi 'The Notebook'. İki karakter arasındaki duygusal çekim adeta iliklerinize işleniyor. Ancak iki oyuncu çekimler boyunca birbirlerinden hiç hoşlanmadılar, hatta nefret ettiler. Söylentilere göre Ryan Gosling, yönetmene Rachel McAdams'ın yerine başka bir oyuncu ile devam edilmesi fikrini bile sundu.

8 Sharon Stone & William Baldwin - Sliver Sliver filminin başrollerini paylaşan ikilinin arasında geçenler akıl alır gibi değil. Söylentilere göre Stone rol arkadaşı Baldwin'e küçük eziyetler yapmaktan çok hoşlanıyormuş. Hatta bir öpüşme sahnesi sırasında partnerinin dilini ısırmış ve Baldwin bir süre konuşmakta zorluk çekmiş!

9 Pierce Brosnan Teri Hatcher’ın saatler boyu sette Brosnan’ı beklettiği oluyordu. Sonun Brosnan’ın sabrı taştı ve Hatcher’ın hamileliği konusunda yapılan haberler bile tavrını değiştirmesine yardımcı olmadı.

10 Kim Basinger & Mickey Rourke - 91/2

11 Harrison Ford & Sean Young - Bıçak Sırtı