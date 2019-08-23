Gezegenimizin akciğerleri yanıyor! Amazon yağmur ormanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

1 Dünya oksijeninin yüzde 20'sini üreten Amazon yağmur ormanlarında devam eden yangınların küresel bir krize dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

2 Uzmanlar, yangınlarda her dakika bir futbol sahası büyüklüğünde bir ormanlık alanın yok olduğunu belirterek gidişatın durdurulamaması halinde, Amazonlar'ın dev bir bozkıra dönüşüp karbondioksit yaymaya başlayacağını söylüyor.

3 "Dünyanın akciğerleri" olarak nitelenen Amazon ormanları, yüzlerce hatta binlerce yıl içinde oluşan büyük miktarlarda karbondioksidi tutuyor. Her yıl bölgedeki milyarlarca ağaç, çok miktarda karbondioksidi emiyor. Uzmanlara göre bu karbondioksidin atmosfere salınması, küresel ısınmayı artıracak.

4 Yeryüzündeki hayvan ve bitki türlerinin 10'da birine ev sahipliği yapan Amazon yağmur ormanlarında çıkan yangınların duman tabakası, Güney Amerika'nın Atlas Okyanusu kıyılarına ilerliyor.

5 CNN'e konuşan INPE uzmanı Alberto Setzer'e göre, yangınların yüzde 99'undan insanlar sorumlu...

6 Kurumun Başkanı Ricardo Galvao uydu görüntülerine dayanan yangın verilerini açıkladıktan sonra, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alınmıştı.

7 Çevreci gruplar, yangınları, Bolsonaro hükümetinin Amazonlar'ı endüstriyel tarım, madencilik ve kerestecilikle ekonomik faaliyete açma politikasına bağlıyor, Brezilya liderinin bu çabalarının tarım ve çiftlik arazisi açmak için ormanların yakılmasını teşvik ettiğini söylüyor. Bolsonaro'nun Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana ülkede ormansızlaşmanın üç kat arttığı tahmin ediliyor.