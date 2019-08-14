Gigi, Zayn'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisiyle böyle görüntülendi

24 yaşındaki ABD'li model Gigi Hadid ve 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Zayn Malik, geçtiğimiz aylarda ani bir kararla, 3 yıllık birlikteliklerini noktalamışlardı.

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Birkaç haftadır The Bachelorette adlı televizyon programının yıldızı Tyler Cameron'ın evinden çıkarken magazincilere yakalanan Hadid'in yeni bir aşka yelken açtığı söylense de, bu aşka dair bir kanıt yoktu.

