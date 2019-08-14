Son Dakika Haberleri: Gigi, Zayn'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisiyle böyle görüntülendi
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Gigi, Zayn'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisiyle böyle görüntülendi

1 saat önce

Geçtiğimiz aylarda Zayn Malik'le olan 3 yıllık ilişkisini bitiren ünlü model Gigi Hadid, yeni sevgilisiyle bir gece kulübünden çıkarken görüntülendi.

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24 yaşındaki ABD'li model Gigi Hadid ve 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Zayn Malik, geçtiğimiz aylarda ani bir kararla, 3 yıllık birlikteliklerini noktalamışlardı.
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Birkaç haftadır The Bachelorette adlı televizyon programının yıldızı Tyler Cameron'ın evinden çıkarken magazincilere yakalanan Hadid'in yeni bir aşka yelken açtığı söylense de, bu aşka dair bir kanıt yoktu.
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Tyler Cameron ve Gigi Hadid çifti, dün New York sokaklarında, ilk kez birlikte görüntülendi.
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Çiçeği burnunda çift, arkadaşlarıyla bir gece kulübünden çıkarken oldukça keyifli görünüyordu.
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Gigi ve Zayn çifti, 2019'un Ocak ayında yollarını ayırmışlardı.
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 02:16 
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