Gigi, Zayn'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisiyle böyle görüntülendi

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24 yaşındaki ABD'li model Gigi Hadid ve 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Zayn Malik, geçtiğimiz aylarda ani bir kararla, 3 yıllık birlikteliklerini noktalamışlardı.
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Birkaç haftadır The Bachelorette adlı televizyon programının yıldızı Tyler Cameron'ın evinden çıkarken magazincilere yakalanan Hadid'in yeni bir aşka yelken açtığı söylense de, bu aşka dair bir kanıt yoktu.
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Tyler Cameron ve Gigi Hadid çifti, dün New York sokaklarında, ilk kez birlikte görüntülendi.
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Çiçeği burnunda çift, arkadaşlarıyla bir gece kulübünden çıkarken oldukça keyifli görünüyordu.
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Gigi ve Zayn çifti, 2019'un Ocak ayında yollarını ayırmışlardı.