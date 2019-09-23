Gizemli hastalığını kimse çözemedi! Talihsiz kadın tek başına nefes bile alamıyor
39 dakika önce
İbiza'da tatil yaptığı esnada gizemli bir hastalığa yakalanan 26 yaşındaki kreş çalışanı Hayley Bray'e, önce felç indi, sonra tek başına nefes dahi alamamaya başladı.
1
İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki kreş görevlisi Hayley Bray, birkaç aylığına hem tatil yapmak hem de çalışmak için İbiza'da bulunan beş yıldızlı bir otele gitti.
2
İlk günlerde herhangi bir sorun yaşamayan genç kadının, bir süre sonra dizleri ağrımaya başladı. Yavaş yavaş eklemleri his kaybediyordu.
3
Yöneticisi Hayley'deki bu değişimi fark edip genç kadını hastaneye gönderdi. Uzmanlar, Hayley'in idrar yolu enfeksiyonu kaptığını düşünse de, genç kadının durumu bir anda ağırlaştı.
4
Hayley, tek başına nefes alamamaya, kollarını dahi oynatmamaya başladı. Talihsiz kadına felç inmişti.
5
İspanya'da bir hastanede götürülüp üç haftalık bir kan temizleme işlemi uygulandı.
6
Tedavisinin kalan kısmına İngiltere'de bir hastanede devam etmesi için Hayley, hava ambulansıyla hastaneye götürüldü.
7
İngiltere'de durumu iyiye giden Hayley Bray, şimdilerde tek başına nefes alabiliyor, püre yiyebiliyor fakat mide kasları hala çok zayıf olduğu için nefes borusundan dışarı delik açılarak trakeotomi uygulanıyor.
8
Hayley'i, bir anda bu duruma getiren hastalığın ne olduğu ise hala gizemini koruyor. Doktorlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
23.9.2019 09:40:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gizemli hastalığını kimse çözemedi! Talihsiz kadın tek başına nefes bile alamıyor