Göğsü İçeri Doğru Çökmüştü, Mucize Ameliyatla Hayatı Değişti

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İngiltere'de yaşayan David James Seed için yaz tatilleri, bedenini göstermekten çekindiği sıkıntılı dönemler anlamına geliyordu.
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25 yaşındaki gencin göğüs bölgesi, deformasyon sebebiyle bedeninin içine doğru baskılanarak büyüyordu. Yıllar boyunca yaşadığı sağlık sorunları David'in kötü hissetmesine sebep oldu ve sosyal ilişkilerinde de olumsuz etkilere yol açtı.
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David 12 yaşındayken tıpta pectus excavatum olarak geçen rahatsızlığını tedavi etmek için bıçak altına yattı.
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Göğüs tahtasına kavisli platin yerleştirilen David'in göğüs kafesinin her iki tarafı tel ve pimle birleştirildi.
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Böylece göğüs bölgesindeki kemiklerin düzgün olarak gelişmesi sağlandı. Göğüs tahtasına yerleştirilen platin, kaburgalara baskı uyguladığı için David uzun bir süre göğüs bölgesinde ciddi ağrılar hissetti.
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Tedavi sürecinde, şiddetli acılar çekse de bugün düzgün fiziği sayesinde göğsünü gere gere geziyor.
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David, mankenlik ajanslarının dikkatini çeken ünlü bir model oldu.
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Modellik ve moda yazarlığı yapan David'in yıllar önce göğüs tahtasına yerleştirilen platin geçtiğimiz 15 Mayıs tarihinde başarılı bir operasyonla çıkarıldı.
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Ünlü iç çamaşırı ve giyim markaları ile çalışan David, hikayesinin herkese ilham vermesi için sürece dair anılarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.