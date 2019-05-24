Göğsü İçeri Doğru Çökmüştü, Mucize Ameliyatla Hayatı Değişti

1 İngiltere'de yaşayan David James Seed için yaz tatilleri, bedenini göstermekten çekindiği sıkıntılı dönemler anlamına geliyordu.

2 25 yaşındaki gencin göğüs bölgesi, deformasyon sebebiyle bedeninin içine doğru baskılanarak büyüyordu. Yıllar boyunca yaşadığı sağlık sorunları David'in kötü hissetmesine sebep oldu ve sosyal ilişkilerinde de olumsuz etkilere yol açtı.

3 David 12 yaşındayken tıpta pectus excavatum olarak geçen rahatsızlığını tedavi etmek için bıçak altına yattı.

4 Göğüs tahtasına kavisli platin yerleştirilen David'in göğüs kafesinin her iki tarafı tel ve pimle birleştirildi.

5 Böylece göğüs bölgesindeki kemiklerin düzgün olarak gelişmesi sağlandı. Göğüs tahtasına yerleştirilen platin, kaburgalara baskı uyguladığı için David uzun bir süre göğüs bölgesinde ciddi ağrılar hissetti.

6 Tedavi sürecinde, şiddetli acılar çekse de bugün düzgün fiziği sayesinde göğsünü gere gere geziyor.

7 David, mankenlik ajanslarının dikkatini çeken ünlü bir model oldu.

8 Modellik ve moda yazarlığı yapan David'in yıllar önce göğüs tahtasına yerleştirilen platin geçtiğimiz 15 Mayıs tarihinde başarılı bir operasyonla çıkarıldı.