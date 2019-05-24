Son Dakika Haberleri: Göğsü İçeri Doğru Çökmüştü, Mucize Ameliyatla Hayatı Değişti

Göğsü İçeri Doğru Çökmüştü, Mucize Ameliyatla Hayatı Değişti

14 saat önce

David James Seed'e, 12 yaşındayken kaburgaları içe doğru büyüten bir hastalık olan pectus excavatum tanısı aldı. Önceleri tişörtünü çıkaramayan David, geçirdiği ameliyatla hastalığı yendi ve şimdi göğsünü gere gere Calvin Klein mankenliği yapıyor.

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İngiltere'de yaşayan David James Seed için yaz tatilleri, bedenini göstermekten çekindiği sıkıntılı dönemler anlamına geliyordu.
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25 yaşındaki gencin göğüs bölgesi, deformasyon sebebiyle bedeninin içine doğru baskılanarak büyüyordu. Yıllar boyunca yaşadığı sağlık sorunları David'in kötü hissetmesine sebep oldu ve sosyal ilişkilerinde de olumsuz etkilere yol açtı.
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David 12 yaşındayken tıpta pectus excavatum olarak geçen rahatsızlığını tedavi etmek için bıçak altına yattı.
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Göğüs tahtasına kavisli platin yerleştirilen David'in göğüs kafesinin her iki tarafı tel ve pimle birleştirildi.
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Böylece göğüs bölgesindeki kemiklerin düzgün olarak gelişmesi sağlandı. Göğüs tahtasına yerleştirilen platin, kaburgalara baskı uyguladığı için David uzun bir süre göğüs bölgesinde ciddi ağrılar hissetti.
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Tedavi sürecinde, şiddetli acılar çekse de bugün düzgün fiziği sayesinde göğsünü gere gere geziyor.
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David, mankenlik ajanslarının dikkatini çeken ünlü bir model oldu.
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Modellik ve moda yazarlığı yapan David'in yıllar önce göğüs tahtasına yerleştirilen platin geçtiğimiz 15 Mayıs tarihinde başarılı bir operasyonla çıkarıldı.
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Ünlü iç çamaşırı ve giyim markaları ile çalışan David, hikayesinin herkese ilham vermesi için sürece dair anılarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:10 
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