Son Dakika Haberleri: Görenler gözlerine inanamadı! Aç kalınca dağdan indi
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Görenler gözlerine inanamadı! Aç kalınca dağdan indi

40 dakika önce

Ayıların aç kalıp şehre inmesi ve çöpleri karıştırması yaban hayatında hayvanların yiyecek bulmakta yaşadığı sıkıntıyı bir kez daha gözler önüne serdi...

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğada yiyecek bulamadığı için aç kalan yavru tilki ve ayı yerleşim alanına indi.
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TOKİ bölgesinde binaların önünde bitkin halde dolaşan tilki ve çöpleri karıştıran boz ayı kameralara yansıdı.
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Bir süre etrafta yiyecek arayan yabani hayvanlar daha sonra gözden kayboldu.
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Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde apartmanın ön tarafında yavru tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
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Aç kaldığı için Sarıkamış Ormanlarından yerleşim alanına inen yavru tilki ve boz ayı kendine yiyecek aradı.
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:47 
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