Son Dakika Haberleri: Madonna'nın Dünya Starı Olmadan Önceki Mesleğini Duyan Şoke Oluyor! İşte, Ünlülerin Duyunca Çok Şaşıracağınız Hayatları...

Madonna'nın Dünya Starı Olmadan Önceki Mesleğini Duyan Şoke Oluyor! İşte, Ünlülerin Duyunca Çok Şaşıracağınız Hayatları...

1 saat önce

Muhteşem hayatlar yaşayan ünlülerin gerçek hayatları her zaman merak konusu olmuştur. Ünlülerin, okuduktan sonra adeta şok geçireceğiniz özel hayatlarını sizin için derledik.

1
Madonna
Madonna
Şarkıcı Madonna, dünyaca ünlü bir star olmadan evvel Dunkin Donuts'ta garsonluk yapıyordu, hatta bir müşterinin üzerine jöle fışkırttığı için işten kovulmuştu.
2
Sylvester Stallone
Sylvester Stallone
Sylvester Stallone kariyerinin daha başlarındayken yoksulluk çekiyordu, bu yüzden köpeği Butkus'u 50 dolara satmak zorunda kaldı. "Rocky" filmiyle başarıyı yakaladığında ise ilk işi 3 bin dolar verip Butkus'u geri almak oldu.
3
Natalie Portman
Natalie Portman
Birçok dil bildiğini bildiğimiz Natalie Portman sadece güzel bir oyuncu değil aynı zamanda hem lisede hem de üniversitede bilimsel makaleler hazırlamış bilim meraklısı biri.
4
Elvis Presley
Elvis Presley
Elvis Presley'nin aslında bir tek yumurta ikizi vardı ve ne yazık ki bu bebek anne karnındayken öldü. Rock'ın kralı, kendisinden 35 dakika önce doğan ikiz kardeşinin gerçek koruyucu meleği olduğuna inanıyordu.
5
Shakira
Shakira
Shakira, okul korosundan atıldı ve arkadaşları onunla keçi sesli diye dalga geçmeye başladı. Kim bilebilirdi ki okuldaki keçi sesli kız dünyanın en beğenilen seslerinden biri olacak?
6
David Bowie
David Bowie
David Bowie'nin tuhaflıklarına tuhaflık katan birbirinden farklı göz renklerini görmüş müydünüz? İşte bu arkadaşının ona attığı yumruktan bir hatıra
7
Julia Andrews
Julia Andrews
Julie Andrews, geçirdiği bir ameliyat yüzünden az kalsın sesini kaybediyordu. "The Sound of Music" ve "Marry Poppins" filmlerinin yıldızı, ses tellerindeki nodüllerden kurtulmak için girdiği ameliyat sonrası şarkı söyleyemez olmuştu.
8
The Beatles
The Beatles
Dünyada efsane bir grup olmadan önce albüm yapacak bir yer bulamamışlardı. Hatta 1962'de gitar çalan grupların demode olduğu bile söylendi.
9
Steve Jobs
Steve Jobs
Sürekli kötü kokan ve bu yüzden banyo yapmak zorunda kalan dünyanın en zengin adamlarından Jobs, bundan kurtulmak için ne yapmıştır dersiniz? Vegan oldu. Bunun kötü kokmayı engelleyeceğine inanıyordu.
10
Leighton Meester
Leighton Meester
Muhteşem bir hayat yaşayan ve adeta ikon haline gelen Blair Waldorf'u canlandıran Meester, gerçek hayatta oldukça zor bir hayat geçirmiş, annesi ona hamile iken hapse girmiş ve doğum yapmış. Güzel oyuncu 3 aylıkken bir akrabasının yanına yollanmış.

»      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:22 

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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Madonna'nın Dünya Starı Olmadan Önceki Mesleğini Duyan Şoke Oluyor! İşte, Ünlülerin Duyunca Çok Şaşıracağınız Hayatları...
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