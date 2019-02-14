Madonna'nın Dünya Starı Olmadan Önceki Mesleğini Duyan Şoke Oluyor! İşte, Ünlülerin Duyunca Çok Şaşıracağınız Hayatları...

1 Madonna Şarkıcı Madonna, dünyaca ünlü bir star olmadan evvel Dunkin Donuts'ta garsonluk yapıyordu, hatta bir müşterinin üzerine jöle fışkırttığı için işten kovulmuştu.

2 Sylvester Stallone Sylvester Stallone kariyerinin daha başlarındayken yoksulluk çekiyordu, bu yüzden köpeği Butkus'u 50 dolara satmak zorunda kaldı. "Rocky" filmiyle başarıyı yakaladığında ise ilk işi 3 bin dolar verip Butkus'u geri almak oldu.



3 Natalie Portman Birçok dil bildiğini bildiğimiz Natalie Portman sadece güzel bir oyuncu değil aynı zamanda hem lisede hem de üniversitede bilimsel makaleler hazırlamış bilim meraklısı biri.

4 Elvis Presley Elvis Presley'nin aslında bir tek yumurta ikizi vardı ve ne yazık ki bu bebek anne karnındayken öldü. Rock'ın kralı, kendisinden 35 dakika önce doğan ikiz kardeşinin gerçek koruyucu meleği olduğuna inanıyordu.

5 Shakira Shakira, okul korosundan atıldı ve arkadaşları onunla keçi sesli diye dalga geçmeye başladı. Kim bilebilirdi ki okuldaki keçi sesli kız dünyanın en beğenilen seslerinden biri olacak?

6 David Bowie David Bowie'nin tuhaflıklarına tuhaflık katan birbirinden farklı göz renklerini görmüş müydünüz? İşte bu arkadaşının ona attığı yumruktan bir hatıra

7 Julia Andrews Julie Andrews, geçirdiği bir ameliyat yüzünden az kalsın sesini kaybediyordu. "The Sound of Music" ve "Marry Poppins" filmlerinin yıldızı, ses tellerindeki nodüllerden kurtulmak için girdiği ameliyat sonrası şarkı söyleyemez olmuştu.



8 The Beatles Dünyada efsane bir grup olmadan önce albüm yapacak bir yer bulamamışlardı. Hatta 1962'de gitar çalan grupların demode olduğu bile söylendi.

9 Steve Jobs Sürekli kötü kokan ve bu yüzden banyo yapmak zorunda kalan dünyanın en zengin adamlarından Jobs, bundan kurtulmak için ne yapmıştır dersiniz? Vegan oldu. Bunun kötü kokmayı engelleyeceğine inanıyordu.