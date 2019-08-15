Son Dakika Haberleri: Gözü dönmüş kaynana, eski damadının önce testislerini kesti, sonra 27 bıçak darbesiyle öldürdü!
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Gözü dönmüş kaynana, eski damadının önce testislerini kesti, sonra 27 bıçak darbesiyle öldürdü!

1 saat önce

Rusya'da, 49 yaşındaki gözü dönmüş kaynana, torununun nafakasını ödemediği gerekçesiyle, eski damadının önce testislerini kesti, sonra 27 bıçak darbesiyle öldürdü.

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Rusya'da, 49 yaşındaki kaynana, torununun nafakasını ödemediği gerekçesiyle, 32 yaşındaki eski damadı Dmitry Bogdanov'un testislerini ekmek bıçağıyla kesip pencereden dışarı attıktan sonra, damadını 27 bıçak darbesiyle öldürdü. Rusya'nın kuzeyinde bulunan Nogorod şehrinde meydana gelen olayda, kaynana ve evde bulunan sevgilisi tutuklandı.
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Kaynana, erkek arkadaşı ve eski damadı Dmitry ile evde akşam alkol aldıkları sırada damadı Dmitry'yi, eski karısı ve çocuğu için ödemesi gereken nafakayı zamanında ödememekle suçlayınca tartışma çıktı.
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Kadın, Dmitry'e bıçakla saldırdı. Dmitry, kanlar içinde yere yığılınca bu kez erkek arkadaşı bıçağı kadından alıp Dmitry'yi bıçaklamaya devam etti. Kadının, Dmitry'in testislerini kesip pencereden attıktan sonra kızını arayıp eski kocasını öldürdüğünü söylemesi üzerine kızı polisi aradı. Tutuklanan kadın ve sevgilisi, suçlamaları reddetse de, sonra itiraf etmek zorunda kaldılar.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:25 
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