Gözü dönmüş kaynana, eski damadının önce testislerini kesti, sonra 27 bıçak darbesiyle öldürdü!

Kaynana, erkek arkadaşı ve eski damadı Dmitry ile evde akşam alkol aldıkları sırada damadı Dmitry'yi, eski karısı ve çocuğu için ödemesi gereken nafakayı zamanında ödememekle suçlayınca tartışma çıktı.

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Kadın, Dmitry'e bıçakla saldırdı. Dmitry, kanlar içinde yere yığılınca bu kez erkek arkadaşı bıçağı kadından alıp Dmitry'yi bıçaklamaya devam etti. Kadının, Dmitry'in testislerini kesip pencereden attıktan sonra kızını arayıp eski kocasını öldürdüğünü söylemesi üzerine kızı polisi aradı. Tutuklanan kadın ve sevgilisi, suçlamaları reddetse de, sonra itiraf etmek zorunda kaldılar.