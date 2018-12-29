Son Dakika Haberleri: GQ Türkiye Men of The Year 2018 Ödülleri Sahiplerini Buldu!

GQ Türkiye Men of The Year 2018 Ödülleri Sahiplerini Buldu!

36 dakika önce

GQ Türkiye, 2018'in en başarılı ve stiliyle en çok dikkat çeken yılın erkeklerini ve kadınlarını seçti. 13 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena'da gerçekleşecek ödül töreninde, ödül almayı hak eden isimler...

1
İşte GQ Türkiye 2018'in ödül alan isimleri...
2
Yılın İkonu: Timuçin Esen
Yılın İkonu: Timuçin Esen
Timuçin Esen, Müslüm filmindeki başarısı ile göz doldurmuştu.
3
Türk Sinemasına Destek Ödülü: Organize İşler Sazan Sarmalı
Türk Sinemasına Destek Ödülü: Organize İşler Sazan Sarmalı
Organize İşler Sazan Sarmalı adlı filmle 4 Ocak 2019 tarihinde karşımıza çıkmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar ve Yılmaz Erdoğan'ın performansları heyecanla bekleniyor.
4
Yılın Sporcusu: Muslera
Yılın Sporcusu: Muslera
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, yaptığı mükemmel kurtarışlarla adını Galatasaray taraftarının gönlüne yazdırmayı başardı.
5
Yılın Yükselen Oyuncusu: Can Yaman
Yılın Yükselen Oyuncusu: Can Yaman
Yakışıklı oyuncu Can Yaman ilerki dönemlerde adından daha fazla söz ettirecek oyuncular arasında yer alıyor.
6
Yılın Uluslararası Starı: Pedro Alonso
Yılın Uluslararası Starı: Pedro Alonso
Pedro Alonso, La Casa de Papel adlı dizideki başarılı performansı ile akıllara kazınmıştı.
7
Yılın Oyuncusu: Aras Bulut İynemli
Yılın Oyuncusu: Aras Bulut İynemli
Türkiye'nin yükselen yıldızı Aras Bulut İynemli son olarak yer aldığı Çukur adlı dizi ile yine gönülleri fethetti.
8
Yılın Kadını: Demet Evgar
Yılın Kadını: Demet Evgar
Demet Evgar, son olarak yer aldığı Avlu adlı dizideki oyunculuğu ile göz doldurdu.
9
Yılın Şefi: Somer Sivrioğlu
Yılın Şefi: Somer Sivrioğlu
Masterchef Türkiye'nin başarılı jürilerinden Somer Sivrioğlu, programdaki haklı eleştirileri ve jüriliği ile Türkiye'nin beğenisini kazanan isimlerden biri oldu.
10
Yılın Yönetmeni: Tolga Karaçelik
Yılın Yönetmeni: Tolga Karaçelik
37 yaşındaki Tolga Karaçelik, 19 Mayıs 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı yönetmen ve senaristtir.
11
Yılın Stil Sahibi Adamı: Murat Tamgüç
Yılın Stil Sahibi Adamı: Murat Tamgüç
Lunapark Tasarım Kurucu Ortağı olan Murat Tamgüç, tarzı ve yaratıcılığı ile adından daha çok söz ettireceğe benziyor.
12
Yılın DJ'i: Oceanvs Orientails/ Şafak Özkütle
Yılın DJi: Oceanvs Orientails/ Şafak Özkütle
Şafak Özkütle, Türk kültüründe ve dünyada var olan müzikal tarihçeden esinlenip ortaya başarılı prodüksiyonlar çıkaran sanatçıdır.
13
Onur Ödülü: Ara Güler
Onur Ödülü: Ara Güler
17 Ekim 2018 tarihinde aramızdan ayrılan efsane fotoğrafçı Ara Güler, onur ödülü ile yeniden anıldı.
14
Yılın Komedyeni: Enis Arıkan
Yılın Komedyeni: Enis Arıkan
Ezgi Mola ile yaptığı paylaşımlarla ve Jet Sosyete dizisindeki perporfansı ile izleyiciyi kahkahalara boğan Enis Arıkan, oyunculuğu ile göz dolduruyor.
15
Yılın İlham Veren Adamı: Hüsamettin Koçan
Yılın İlham Veren Adamı: Hüsamettin Koçan
1946 yılında Bayburt'ta dünyaya gelen 72 yaşındaki Prof. Hüsamettin Koçan, ressam, eğitmen, Baksi Müzesinin Kurucusu olup Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim bölümü mezundur.
16
Yılın Sanat Adamı: Refik Anadol
Yılın Sanat Adamı: Refik Anadol
Refik Anadol, İstanbul'da doğup Amerika'da başarılı işlere imza atan, sanatı alışık olmadığımız formlarda yorumlayıp sunan etkileyici işlere sahip bir sanat adamıdır.

»      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:33 

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