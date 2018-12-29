GQ Türkiye Men of The Year 2018 Ödülleri Sahiplerini Buldu!

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İşte GQ Türkiye 2018'in ödül alan isimleri...
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Yılın İkonu: Timuçin Esen
Timuçin Esen, Müslüm filmindeki başarısı ile göz doldurmuştu.
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Türk Sinemasına Destek Ödülü: Organize İşler Sazan Sarmalı
Organize İşler Sazan Sarmalı adlı filmle 4 Ocak 2019 tarihinde karşımıza çıkmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar ve Yılmaz Erdoğan'ın performansları heyecanla bekleniyor.
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Yılın Sporcusu: Muslera
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, yaptığı mükemmel kurtarışlarla adını Galatasaray taraftarının gönlüne yazdırmayı başardı.
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Yılın Yükselen Oyuncusu: Can Yaman
Yakışıklı oyuncu Can Yaman ilerki dönemlerde adından daha fazla söz ettirecek oyuncular arasında yer alıyor.
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Yılın Uluslararası Starı: Pedro Alonso
Pedro Alonso, La Casa de Papel adlı dizideki başarılı performansı ile akıllara kazınmıştı.
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Yılın Oyuncusu: Aras Bulut İynemli
Türkiye'nin yükselen yıldızı Aras Bulut İynemli son olarak yer aldığı Çukur adlı dizi ile yine gönülleri fethetti.
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Yılın Kadını: Demet Evgar
Demet Evgar, son olarak yer aldığı Avlu adlı dizideki oyunculuğu ile göz doldurdu.
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Yılın Şefi: Somer Sivrioğlu
Masterchef Türkiye'nin başarılı jürilerinden Somer Sivrioğlu, programdaki haklı eleştirileri ve jüriliği ile Türkiye'nin beğenisini kazanan isimlerden biri oldu.
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Yılın Yönetmeni: Tolga Karaçelik
37 yaşındaki Tolga Karaçelik, 19 Mayıs 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı yönetmen ve senaristtir.
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Yılın Stil Sahibi Adamı: Murat Tamgüç
Lunapark Tasarım Kurucu Ortağı olan Murat Tamgüç, tarzı ve yaratıcılığı ile adından daha çok söz ettireceğe benziyor.
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Yılın DJ'i: Oceanvs Orientails/ Şafak Özkütle
Şafak Özkütle, Türk kültüründe ve dünyada var olan müzikal tarihçeden esinlenip ortaya başarılı prodüksiyonlar çıkaran sanatçıdır.
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Onur Ödülü: Ara Güler
17 Ekim 2018 tarihinde aramızdan ayrılan efsane fotoğrafçı Ara Güler, onur ödülü ile yeniden anıldı.
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Yılın Komedyeni: Enis Arıkan
Ezgi Mola ile yaptığı paylaşımlarla ve Jet Sosyete dizisindeki perporfansı ile izleyiciyi kahkahalara boğan Enis Arıkan, oyunculuğu ile göz dolduruyor.
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Yılın İlham Veren Adamı: Hüsamettin Koçan
1946 yılında Bayburt'ta dünyaya gelen 72 yaşındaki Prof. Hüsamettin Koçan, ressam, eğitmen, Baksi Müzesinin Kurucusu olup Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim bölümü mezundur.
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Yılın Sanat Adamı: Refik Anadol
Refik Anadol, İstanbul'da doğup Amerika'da başarılı işlere imza atan, sanatı alışık olmadığımız formlarda yorumlayıp sunan etkileyici işlere sahip bir sanat adamıdır.