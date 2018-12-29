GQ Türkiye Men of The Year 2018 Ödülleri Sahiplerini Buldu!

1 İşte GQ Türkiye 2018'in ödül alan isimleri...



2 Yılın İkonu: Timuçin Esen Timuçin Esen, Müslüm filmindeki başarısı ile göz doldurmuştu.

3 Türk Sinemasına Destek Ödülü: Organize İşler Sazan Sarmalı Organize İşler Sazan Sarmalı adlı filmle 4 Ocak 2019 tarihinde karşımıza çıkmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar ve Yılmaz Erdoğan'ın performansları heyecanla bekleniyor.



4 Yılın Sporcusu: Muslera Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, yaptığı mükemmel kurtarışlarla adını Galatasaray taraftarının gönlüne yazdırmayı başardı.

5 Yılın Yükselen Oyuncusu: Can Yaman Yakışıklı oyuncu Can Yaman ilerki dönemlerde adından daha fazla söz ettirecek oyuncular arasında yer alıyor.



6 Yılın Uluslararası Starı: Pedro Alonso Pedro Alonso, La Casa de Papel adlı dizideki başarılı performansı ile akıllara kazınmıştı.



7 Yılın Oyuncusu: Aras Bulut İynemli Türkiye'nin yükselen yıldızı Aras Bulut İynemli son olarak yer aldığı Çukur adlı dizi ile yine gönülleri fethetti.



8 Yılın Kadını: Demet Evgar Demet Evgar, son olarak yer aldığı Avlu adlı dizideki oyunculuğu ile göz doldurdu.



9 Yılın Şefi: Somer Sivrioğlu Masterchef Türkiye'nin başarılı jürilerinden Somer Sivrioğlu, programdaki haklı eleştirileri ve jüriliği ile Türkiye'nin beğenisini kazanan isimlerden biri oldu.



10 Yılın Yönetmeni: Tolga Karaçelik 37 yaşındaki Tolga Karaçelik, 19 Mayıs 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı yönetmen ve senaristtir.

11 Yılın Stil Sahibi Adamı: Murat Tamgüç Lunapark Tasarım Kurucu Ortağı olan Murat Tamgüç, tarzı ve yaratıcılığı ile adından daha çok söz ettireceğe benziyor.



12 Yılın DJ'i: Oceanvs Orientails/ Şafak Özkütle Şafak Özkütle, Türk kültüründe ve dünyada var olan müzikal tarihçeden esinlenip ortaya başarılı prodüksiyonlar çıkaran sanatçıdır.

13 Onur Ödülü: Ara Güler 17 Ekim 2018 tarihinde aramızdan ayrılan efsane fotoğrafçı Ara Güler, onur ödülü ile yeniden anıldı.

14 Yılın Komedyeni: Enis Arıkan Ezgi Mola ile yaptığı paylaşımlarla ve Jet Sosyete dizisindeki perporfansı ile izleyiciyi kahkahalara boğan Enis Arıkan, oyunculuğu ile göz dolduruyor.



15 Yılın İlham Veren Adamı: Hüsamettin Koçan 1946 yılında Bayburt'ta dünyaya gelen 72 yaşındaki Prof. Hüsamettin Koçan, ressam, eğitmen, Baksi Müzesinin Kurucusu olup Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim bölümü mezundur.