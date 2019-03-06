Grinin 50 Tonu'ndaki Fanteziye Özendi, Az Daha Ölüyordu
1 saat önce
Grinin 50 Tonu filmindeki fanteziye özenen genç kadın, İspanya'nın ünlü plajı Playa Las Teresitas'ta otoparkta araba direksiyonuna bağlı halde bulundu.
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İspanya'da bir kadın kitaptaki fanteziyi uygulamak isteyince ölümden döndü. Otomobili içinde önce ağzını kapatan ve daha sonra kendini plastik kelepçeyle bağlayan kadın ülke gündemine oturdu. Otoparktan geçenler tek kapılı ufak bir otomobilden kesik kesik korna sesleri duydu. Korna seslerinden şüphelenenler araca yaklaştıklarında ise otomobilin içinde ağzı bantlı ve elleri de direksiyona kelepçelenmiş bir kadın gördü.
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Özellikle fuhuş ve uyuşturucunun yaygın olduğu Playa Las Teresitas isimli plajda araca yaklaşanlar, otomobildeki kadının direksiyon başında oturduğunu ve güçlükle nefes aldığını gördü. Genç kadının kaçırılmış olduğundan endişe eden İspanyollar sabah saat 11:00 sularında polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın kapısını güçlükle açıp kadını kurtardı.
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Aracın kornasını burnuyla çalmayı başaran genç kadının yaptığı açıklamalar da "bu kadarı da olmaz" dedirtti. İsmi açıklanmayan kadın, "Gri'nin 50 Tonu'ndaki bir sahneyi canlandırmak istedim. Fantezi yaparken her şey kontrolden çıktı. Benim bir sevgilim yok ve yalnızım" dedi. İspanyol basınının ismini açıklamadığı kadın, 2 saat boyunca araçta mahsur kaldığını söylerken, ellerini çok sert bir biçimde bağladığı için hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelerek kadını kurtaran polisler, "Nefes alış verişlerinde sorun var, eğer kurtarmasaydık ölebilirdi" açıklamasını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:48
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