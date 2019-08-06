Son Dakika Haberleri: Grinin Elli Tonu'ndaki cinsel ilişki sahneleriyle olay olan Dakota Johnson, sevgilisiyle böyle görüntülendi!
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Grinin Elli Tonu'ndaki cinsel ilişki sahneleriyle olay olan Dakota Johnson, sevgilisiyle böyle görüntülendi!

1 saat önce

Grinin Elli Tonu filmindeki Anastasia karakteriyle akıllara kazınan Amerikalı oyuncu Dakota Johnson, erkek arkadaşıyla New York'ta tatil yaparken görüntülendi.

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2015 yılında vizyona giren Grinin Elli Tonu filmiyle tüm dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki ünlü oyuncu Dacota Johnson, 42 yaşındaki erkek arkadaşı Chris Martin ile New York'ta görüntülendi.
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Birkaç hafta önce ayrıldıkları yönünde dedikodular çıkan çiftin, oldukça samimi olduğu görülürken, güzel oyuncunun düzgün fiziği de dikkatlerden kaçmadı.
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Güneşin keyfini çıkaran Johnson, bordo bikinisiyle büyük beğeni topladı.
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Grinin Elli Tonu filminde Anastasia karakterine hayat veren ve sıra dışı cinsel ilişki sahneleriyle adından söz ettiren Johnson, 2018 yılında verdiği bir röportajda, cinsel içerikli sahneler için şunları söylemişti: ''Bazı insanlar benim canlandırdığım karakter gibi bu tip şeylerle ilgilendiğimi düşünüyorlar, ama söz konusu bile değil. Oyuncuyum ve öyleymiş gibi yaparım. Sanırım bu herkesin başına geliyor."
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''Sevişme sahnelerini çekerken gerçekten sevişiyor değiliz, sadece öyle gibi yapıyoruz. Bu pek rahatlatıcı değil, açıkçası çok da sıkıcı!"
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Filmi babasının izleyip izlemediği sorulduğundaysa, ''Şükürler olsun ki babam filmi izlemedi, izlemeyi de düşünmüyor!'' yanıtını verdi.
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:48 
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