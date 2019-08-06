Grinin Elli Tonu'ndaki cinsel ilişki sahneleriyle olay olan Dakota Johnson, sevgilisiyle böyle görüntülendi!

1 2015 yılında vizyona giren Grinin Elli Tonu filmiyle tüm dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki ünlü oyuncu Dacota Johnson, 42 yaşındaki erkek arkadaşı Chris Martin ile New York'ta görüntülendi.

2 Birkaç hafta önce ayrıldıkları yönünde dedikodular çıkan çiftin, oldukça samimi olduğu görülürken, güzel oyuncunun düzgün fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

3 Güneşin keyfini çıkaran Johnson, bordo bikinisiyle büyük beğeni topladı.

4 Grinin Elli Tonu filminde Anastasia karakterine hayat veren ve sıra dışı cinsel ilişki sahneleriyle adından söz ettiren Johnson, 2018 yılında verdiği bir röportajda, cinsel içerikli sahneler için şunları söylemişti: ''Bazı insanlar benim canlandırdığım karakter gibi bu tip şeylerle ilgilendiğimi düşünüyorlar, ama söz konusu bile değil. Oyuncuyum ve öyleymiş gibi yaparım. Sanırım bu herkesin başına geliyor."



5 ''Sevişme sahnelerini çekerken gerçekten sevişiyor değiliz, sadece öyle gibi yapıyoruz. Bu pek rahatlatıcı değil, açıkçası çok da sıkıcı!"

6 Filmi babasının izleyip izlemediği sorulduğundaysa, ''Şükürler olsun ki babam filmi izlemedi, izlemeyi de düşünmüyor!'' yanıtını verdi.

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