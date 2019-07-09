Gün batımını engelliyor diye söğüt ağacını kesecekti, muhteşem eve dönüştürdü!

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Ben bir elektrikçiydim ama marangozlukta da iyiyim, bu yüzden ağaç evi inşa etmek benim için zor olmadı. İnşa etmek yaklaşık sekiz ay sürdü ve hemen her şeyi kendi başıma ya da arkadaşlarımın yardımıyla yaptım. Gün batımını izlemek, ailemle vakit geçirmek ve gülmek için mükemmel bir yer, burayı çok seviyorum.