Son Dakika Haberleri: Gün batımını engelliyor diye söğüt ağacını kesecekti, muhteşem eve dönüştürdü!
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Gün batımını engelliyor diye söğüt ağacını kesecekti, muhteşem eve dönüştürdü!

40 dakika önce

İngiltere'de yaşayan 65 yaşındaki adam, gün batımını engellediği için kesmeye gittiği söğüt ağacına yerleşmeye karar verdi. Sadece 8,000 pound (57,000 TL) harcayarak 2 odalı muhteşem bir ağaç ev inşa etti.

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İngiltere'nin güney orta kesiminde yükselen Cotswolds'ta yaşayan 65 yaşındaki büyükbaba Crafty Terry Meredith, 2016'da bahçesindeki bir söğüt ağacını gün batımını izlemeye engel oluyor diye kesmeye karar verdikten sonra düşünüyor ve sığınak inşa etmeye karar veriyor.
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Yerden beş metre yüksekte asılı bulunan ağaç ev, 2 odalı ve on kişiye kadar oturulabilir, hatta barbekü partisi yapılabilir.
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Terry şöyle dedi: "Bahçemin sonundaki söğüt ağacı, gün batımını izlememizi engelleyecek kadar büyümüştü.
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Ağacın yarısını keserek ağacı azaltacaktım ama tırmandığımda ağzım açık kaldı, karşımdaki inanılmaz manzaranın evimden sadece 50 metre uzakta olduğuna inanamadım.
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Bu muhteşem manzarayı ailem ve arkadaşlarımla paylaşmak istedim ve şimdi inanır mısınız yabancılar bile burayı ziyaret etmek için izin istiyor.
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Ben bir elektrikçiydim ama marangozlukta da iyiyim, bu yüzden ağaç evi inşa etmek benim için zor olmadı. İnşa etmek yaklaşık sekiz ay sürdü ve hemen her şeyi kendi başıma ya da arkadaşlarımın yardımıyla yaptım. Gün batımını izlemek, ailemle vakit geçirmek ve gülmek için mükemmel bir yer, burayı çok seviyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:44 
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