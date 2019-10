3

Ananas

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, C vitamini düzeyi en yüksek çıkan kişilerin IQ ve hafıza test sonuçları da belirgin bir şekilde daha yüksek çıkmıştır. C vitamini açısından en değerli diyebileceğimiz besinlerden biri ananastır. Yoğun antioksidan içeren ananas meyvesi, beynin daha zinde olması için en önemli C vitamini kaynakları arasında yer alır.