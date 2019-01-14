Son Dakika Haberleri: Günde 3 Hamburger Yiyen Über Şöförü Anne, 10 Beden İnceldi! Şimdi Kızının Kotuna Sığıyor

Günde 3 Hamburger Yiyen Über Şöförü Anne, 10 Beden İnceldi! Şimdi Kızının Kotuna Sığıyor

2 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde UBER şöförlüğü yapan 2 çocuk annesi, günde 5 bin kalori alarak yıkılan evliliği ve psikolojik sorunlarını unutup, mutlu olmaya çalışıyordu. Yaşam tarzını değiştirmeye karar verdi ve 10 beden inceldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey batısında yer alan Idaho'da yaşayan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Kimberly Parker, doğum sonrası psikozu ve evliliğinin yıkılması ile mücadele ederken obeziteye yakalandı.
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Kimberly, özellikle evliliğinde çatırdamalar meydana geldiğinde, teselliyi yiyeceklerde bulduğunu itiraf etti. "İlişkimiz bittiğinde yerle bir olan duygularımı rahatlatmaya çalıştım." dedi.
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Kimberly, yemek yeme hastalığına düştüğünde günde 5.000 kalori aldı.Günde 3 hamburger yiyordu.
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Kimberly, Ekim 2016'da boşandıktan sonra yaşam tarzını gözden geçirme kararı aldı. Böylece çocukları; Lily, 11 ve yedi yaşındaki Paxton'un, sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü görebilecekti.
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Kimberly, uzman bir danışmandan yardım aldı. Kimberly: "Hayatın, sefalet ve sağlıksız yaşamak için çok kısa olduğunu fark ettim. Bu olay, özellikle karanlığa düştüğüm zamanlarda kafamda bir ampulün patlamasını sağladı." dedi. Kimberly kilo verme yöntemlerini araştırdı ve tek sporu evin merdivenleri çıkmak iken düzenli koşmaya başladı.
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Kimberly, meyve, sebze ve taze ev yemekleri yiyip, fast food'u keserek, spora devam etti.
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Aktif bir yaşam tarzı başlatır başlatmaz kilo kaybetmeye başladı ama yine de istediği kadar küçülmek için ameliyat olmak zorunda kaldı.
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10 beden küçülen Kimberley, sarkan vücudu için ameliyat masasına yattı. Şimdi kusursuz ve sağlıklı vücuduyla çocuklarının peşinde koşuyor.
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Kimberly öyle zayıfladı ki artık kızının pantolonlarına dahi giriyor.
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Kimberly 2. evliliğini yaptı ve hayatının en güzel dönemini yaşıyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:57 

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