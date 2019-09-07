Günde yalnızca bir avucu bile kansere kalkan oluyor! İşte kansere savaş açan 10 besin

1 Orman meyveleri Orman meyveleri, meme, kolon, prostat, akciğer ve diğer kanser türlerinde kanserli hücrelerin büyümesini ve yayılmasını engeller. Kemik iliğini harekete geçirir ve tümörlerin erimesine neden olur. Günde 1 avuç yaban mersini, böğürtlen, çilek tüketerek bile kansere savaş açabilirsiniz.

2 Soğan Soğan, allisin ve sülfür içerikleriyle sizi mide ve bağırsak kanserine karşı korur.

3 Yeşil çay Kolesterol düşürücü, insan ömrünü uzatıcı ve sağlığa faydalı pek çok etkisiyle mükemmel bir içecek olan yeşil çay, meme kanserini önleyici özelliğe sahip olan kateşin maddesini siyah çaya oranla daha fazla içerir. Günde 2-3 fincan gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

4 Üzüm Üzüm, kansere karşı koruyucu besinlerin başında gelir ve kanserli hücre oluşumunu engeller. Bilimsel çalışmalar, üzüm ve üzüm bazlı ürünlerin kansere kalkan olduğunu kanıtlamıştır.

5 Brokoli Brokolinin, kolon, prostat, mide, meme ve akciğer kanseri riskini belirgin ölçüde azalttığı ortaya konulmuştur.

6 Sarımsak Sarımsak, mide ve kolon gibi sindirim organlarını, kansere karşı korur. Dünya Sağlık Örgütü önerilerine göre her gün bir diş taze sarımsak tüketilmeli ancak önerilen bu miktardan fazla tüketiminde alerji, ishal, tansiyon düşüklüğü gibi bazı rahatsızlıklara neden olabilir.

7 Zerdeçal Akciğer, kolon, karaciğer, mide, meme, beyin gibi pek çok kanserde tümörlü hücrelerin büyümesini engellediği kanıtlanan zerdeçal, kanser tedavisi sürecinde kemoterapi ilaçlarının etkilerini arttırır. İçinde bulunan kurkuminin sayesinde alzheimer ve sedef gibi pek çok hastalıkla mücadele eder.

8 Domates Domates, içeriğindeki likopen sayesinde kadınlarda meme ve erkeklerde prostat kanserlerini önler.



9 Yeşil yapraklı sebzeler Yeşil yapraklı sebzeler, zengin lif içeriğiyle bağırsak kanserini önlerler. Marul, ıspanak, roka gibi beta karoten, lutein ve antioksidanları bolca içeren sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin.

10 Zeytinyağı Akdeniz diyetinin en önemli ögesi olan zeytinyağı, E vitamini açısından zengindir. Kolesterolü düşürür, kalp krizi, felç, kanser ve erken yaşlanmaya karşı koruyucu etkiye sahiptir.