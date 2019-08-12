Son Dakika Haberleri: Güpegündüz yolun ortasına tuvaletini yaptı! İşte Google kamerasına yakalanan ilginç kareler
Son Dakika Fotogaleri

Güpegündüz yolun ortasına tuvaletini yaptı! İşte Google kamerasına yakalanan ilginç kareler

1 saat önce

Google'ın kamerasının farkında olmayan bazı vatandaşlar, gerçekten de uygunsuz bir şekilde Google'a yakalanabiliyor. İşte Google'ın objektifine takılan o "unutulmaz" fotoğraflar...

1
Güpegündüz yolun ortasına tuvaletini yapan teyze..
Güpegündüz yolun ortasına tuvaletini yapan teyze..
2
Escort'un şöförle pazarlığı
Escortun şöförle pazarlığı
3
Hepinizden nefret ediyorum!
Hepinizden nefret ediyorum!
4
Amsterdam Red Light'ta müşteri bekleyen hayat kadınları..
Amsterdam Red Lightta müşteri bekleyen hayat kadınları..
5
Pole dansçısı direklere musallat olmuş!
Pole dansçısı direklere musallat olmuş!
6
Squat çok önemli çocuklar!
Squat çok önemli çocuklar!
7
O amcadan 2 tane mi var?
O amcadan 2 tane mi var?
8
Biraz da şu çitlerin ötesindeki çimlerde otlayayım..
Biraz da şu çitlerin ötesindeki çimlerde otlayayım..
9
Bu Google kamerasına yapılan bir şaka mı?
Bu Google kamerasına yapılan bir şaka mı?
10
'Kimsecikler de yok gel bir öpeyim!' diyorsan..
Kimsecikler de yok gel bir öpeyim! diyorsan..
11
Umarım bu Cadılar Bayramı süslemesidir!
Umarım bu Cadılar Bayramı süslemesidir!
12
Evlenme teklifi..
Evlenme teklifi..
13
Yunus kıyıda oyun oynuyor!
Yunus kıyıda oyun oynuyor!
14
Tayland'ta sıradan bir gün
Taylandta sıradan bir gün
15
'Kızları keserim kimsecikler de görmez!' deme
Kızları keserim kimsecikler de görmez! deme
16
Bu gençlerin ne yaptığını biz de çözemedik..
Bu gençlerin ne yaptığını biz de çözemedik..
17
Kaza anı kamerada!
Kaza anı kamerada!
18
Çok hareketli bir ablamız..
Çok hareketli bir ablamız..
19
Çatıda muhabbet etmek..
Çatıda muhabbet etmek..
20
Çim biçme mutluluğu diye bir şey varmış!
Çim biçme mutluluğu diye bir şey varmış!
21
Çocuklar kapıdan girseydiniz?
Çocuklar kapıdan girseydiniz?
22
Bu tavşan gökten mi düştü?
Bu tavşan gökten mi düştü?
23
Saklambaç oynayan bir çocuk...
Saklambaç oynayan bir çocuk...
24
Burhan Altıntop gibi gezen amcalar..
Burhan Altıntop gibi gezen amcalar..
25
'Şurada azıcık kestireyim' diyen bir süperkahraman...
Şurada azıcık kestireyim diyen bir süperkahraman...
26
Etrafın sarılı teslim ol!
Etrafın sarılı teslim ol!
27
Hobim: Camdan çıkıp vatandaşlara sütyenlerimi göstermek!
Hobim: Camdan çıkıp vatandaşlara sütyenlerimi göstermek!
28
Evine şişme bebek götüren bir vatandaş
Evine şişme bebek götüren bir vatandaş
29
Alkolü fazla kaçıran bir vatandaş..
Alkolü fazla kaçıran bir vatandaş..
30
Düşene gülmek ayıptır!
Düşene gülmek ayıptır!


Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Herkesten sekiz kat hızlı yaşlanıyor! Yaşını duyanlar inanamıyor İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Miley Cyrus güzel blog yazarıyla dudak dudağa 45 bin TL ödediği estetik operasyonlar sayesinde senede 820 bin TL kazanıyor! Astımdan kansere her derde deva! Litresi 100 TL

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 10:54:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güpegündüz yolun ortasına tuvaletini yaptı! İşte Google kamerasına yakalanan ilginç kareler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]