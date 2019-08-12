Güpegündüz yolun ortasına tuvaletini yaptı! İşte Google kamerasına yakalanan ilginç kareler

1 Güpegündüz yolun ortasına tuvaletini yapan teyze..

2 Escort'un şöförle pazarlığı

3 Hepinizden nefret ediyorum!

4 Amsterdam Red Light'ta müşteri bekleyen hayat kadınları..

5 Pole dansçısı direklere musallat olmuş!

6 Squat çok önemli çocuklar!

7 O amcadan 2 tane mi var?

8 Biraz da şu çitlerin ötesindeki çimlerde otlayayım..

9 Bu Google kamerasına yapılan bir şaka mı?

10 'Kimsecikler de yok gel bir öpeyim!' diyorsan..

11 Umarım bu Cadılar Bayramı süslemesidir!

12 Evlenme teklifi..

13 Yunus kıyıda oyun oynuyor!

14 Tayland'ta sıradan bir gün

15 'Kızları keserim kimsecikler de görmez!' deme

16 Bu gençlerin ne yaptığını biz de çözemedik..

17 Kaza anı kamerada!

18 Çok hareketli bir ablamız..

19 Çatıda muhabbet etmek..

20 Çim biçme mutluluğu diye bir şey varmış!

21 Çocuklar kapıdan girseydiniz?

22 Bu tavşan gökten mi düştü?

23 Saklambaç oynayan bir çocuk...

24 Burhan Altıntop gibi gezen amcalar..

25 'Şurada azıcık kestireyim' diyen bir süperkahraman...

26 Etrafın sarılı teslim ol!

27 Hobim: Camdan çıkıp vatandaşlara sütyenlerimi göstermek!

28 Evine şişme bebek götüren bir vatandaş

29 Alkolü fazla kaçıran bir vatandaş..