Güven Bana'da izleyicileri çıldırtan yarışmacı! Sinsiliğiyle pes dedirtti

1 Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana yarışmasının 9. bölümünde, İsmet Bey ve Ezgi Hanım'ın yarışı resmen olay oldu. İsmet Bey saf, temiz bir delikanlı çizgisindeydi. Sevimli olmaya çalışıyordu, herkesin de sempatisini kazanmıştı ki yarışmada yaptığı sinsi taktiklerle izleyicilere pes dedirtti hatta itibarı sıfırlandı.

2 Ezgi hep güvendi, İsmet ise suçladı! Kasalarında 9 bin 500 TL varken aileleriyle ilk yüzleşmeye çıktılar. Ezgi Hanım ailesine İsmet Bey'e güveniyorum, iyi bi insan derken. İsmet Bey ise ailesine "Ezgi beni ikileme düşürdü, bildiğim soruda bile kafamı karıştırdı. "diyerek Ezgi'yi suçladı. Ailesi de ona güveni sağladın diyerek gaza getirdi.

3 Sürekli Ezgi'ye rol yaptı! Kasalarında 26 bin 500 TL varken çıktıkları 2. yüzleşmede İsmet Bey "Gözlerime iyi bak, bana güven diye resmen güveni tam olarak kazandı.

4 İsmet Bey; 3. yüzleşme öncesi Ezgi Hanıma: "Ben Ezgi'ye güveniyorum. Enerjimiz bütünleşti. Bir elmanın 2 yarısı gibiyiz diyerek etkilemeye çalıştı ve başardı.

5 Ezgi Hanım oldukça tedirgindi ama asla basmayacaktı.

6 Ben yarı yolda bırakmam diyen İsmet butona bastı! Ve Müge Anlı 35 bin TL dediği an butona bastı.

7 Ezgi Hanım ise bu durum karşısında şoke oldu.

8 Para koruma altına alındığı için parayı kazanamadı! İsmet Bey, butona bastı ama Ezgi Hanım'ın ailesi paraya korumaya aldığı için o parayı alamadı.

9 Ezgi Hanım doğal olarak çok sinirlendi ama çizgisini hiç bozmadı. Ezgi Hanım, tartışmayı uzatmayıp yarışmaya devam edelim dedi.

10 Bir soru daha ilerleyip son yüzleşmeye çıktılar.

11 İsmet Beyin ailesi yine gaz verdi! İsmet Beyin ailesi, blöf yap, koruma altına aldığını ima et dedi.

12 Yalan söyledi! İsmet Bey ise yüzleşmeye çıkarken, parayı koruma altına almamalarına rağmen "Koruma altına aldım zaten!" dedi.

13 Müge Anlı çıldırdı: Yalan söylüyor almadı İsmet Bey yarışma kurallarına aykırı olmasına rağmen Ezgi Hanıma yalan söyledi. Müge Anlı bu durumda olaya müdahale etti ve stüdyoda büyük bir kıyamet koptu!

14 Tepki alan İsmet Bey, yalan söyleyerek iyice yerin dibine battı.

15 Genç yarışmacı Ezgi Hanım, 3. yüzleşme sırasında sunucu Müge Hanım 5 bin TL dediği an butona bastı ve..

16 "5 bin bile olsa! 5 bin bile olsa!" diye İsmet'e imalı mimiklerle baktı

17 Kasalarında 49 bin 500 lira olmasına rağmen, İsmet'e güvenmediği ve üzüldüğü için 5 bin TL'de bastığını söyleyen Ezgi, İsmet Beyin yaptığı bu yanlıştan sonra, paranın miktarının artık umrunda olmadığını söyledi.

18 Kendisini kırmışsam kusura bakmasın ama tekrar yanlış yaptınız benim gözüm parada değildi. "Gerçekten akıl yaşta değil!" diyerek stüdyodan büyük alkış aldı.

19 İsmet Bey ise "Evet haklısın!" demekten başka bir şey diyemedi.