Güven Bana'ya damga vuran an! Müge Anlı öyle bir sevap işledi ki yarışmacı elini öptü

1 Seyit, yarışmaya başlamadan önce Müge Anlı'ya getirdiği koyun yoğurdunu takdim etti ve başladı hikayesini anlatmaya..

2 Eşiyle 3 aydır küs olan Seyit, eşi Maide ve kızını bırakıp, ailesinin yanına gitmiş.. 3 kardeş olan Seyit'in, babası 9 kardeş, dedesi ise 19 kardeş. 200 kişilik büyük bir ailenin ferdi Seyİt ise büyük bir aşk acısı çekiyor. Konya Karapınar'dan gelen Seyit, 1 kız babası ama yaklaşık 3 aydır eşinden ayrı yaşıyor. Seyit'in, eşi Maide'nin anne ve babasıyla arasında yaşanan sorunlar çiftin arasını açmış. Seyit de bu tartışmalara dayanamayıp, eşi ve kızını Yozgat'ta bırakıp Konya'ya dönmek zorunda kalmış.

3 Seyit, eşiyle barışmayı çok istediğini, evliliğini kurtarmak istediğini Müge Anlı'ya söyledi. Anlı, bu duruma hemen el attı.

4 Eşi Maide'nin, telefonunu istedi ve arayacağını söyledi.

5 Seyit, numarayı çevirdi ve telefonu Anlı'ya uzattı..

6 Maide Hanım'a ulaşan Anlı, eşi Seyit'i yarışmada olduğunu söyledi.

7 Maide Hanım, Müge Anlı'nın sesini duyunca bile mutlu oldu ve yarışmanın nasıl gittiğini sordu.

8 Seyit, seninle yeniden başlamak istiyor! Telefonun hoparlörünü açan Anlı, konuya hızlıca girip; "Seyit, bana Konya'dan yoğurt getirmiş karşılığında tek isteği seninle barışmak. Annen ve babandan özür diliyor, seninle yeniden başlamak istiyor. Sen ne diyorsun bu konuya?" diye sordu. Maide Hanım gülerek "Ne diyebilirim ki çok mutluyum, Seyit, çok mutlu etti beni. Çok teşekkür ederim."

9 Maide evet dedi; Seyit, mutluluktan ne yapacağını bilemedi! Anlı, Maide Hanım'a "Yani sen de barışmaya niyetlisin öyle mi?" diye sordu. Maide Hanım ise "Evet!" cevabını verdi.

10 Müge Anlı, Maide Hanım'a ikinizi de mutlu mesut şekilde bir gün sabah programıma konuk olarak bekliyorum dedi.