Güven Bana'ya damga vuran an! Son dakikada butona basıp 147 bin 500 lirayı kaptı

1 Güven Bana'nın 11. bölümünün yarışmacıları; Tersane yönteicisi Muhsin Divan ve İngilizce öğretmeni Gülistan Batu idi.

2 Gülistan Hanım aslında Azerbaycanlı ama yaklaşık 20 yıl önce Türk vatandaşı olmuş. Antalya'da yaşayan Gülistan Hanım İngilizce öğretmenliği yapıyor.

3 Muhsin Bey ise denizcilikle uğraşıyor hobi olarak da dolma kalem koleksiyonerliği yapıyor. Bunun dışında fotoğraf çekmeyi ve gezmeyi çok seviyor.

4 Yarışmadaki 15 sorunun hemen hemen hepsini Muhsin Bey cevapladı.

5 Gülistan Hanım, hep geri planda ve çekimser kalıp Muhsin Bey'e güvenmeyi tercih etti.

6 Tek yanlış cevap Roman sorusu! Yarışmacıların tek yanlışı "Kırmızıyı severler", "Çalgısız yaşayamaz ölürler" şeklinde sözleri olan Roman şarkısının devamında söyleneni bilemedi. Yarışma boyunca verdikleri tek yanlış cevap oldu.

7 İlk yüzleşmede kimse butona basmadı.

8 Gülistan Hanım eğer ki büyük ödülü kazanırsa, dil okulu açmak istediğini söyledi.

9 Muhsin Bey ise bir müze açmak istediğini söyledi.

10 2. yüzleşmede Gülistan Hanım'a güvenmedi! Bir sonraki yüzleşmede ödül 50 bin 500 liraya çıkınca Muhsin Bey, butona basmak için erken olduğunu ama Gülistan Hanım'ın basacağından şüphe ettiğini söyleyip parayı koruma altına aldırdı.

11 Gülistan Hanım ise Muhsin Bey'e çok güvendi! Gülistan Hanım, ailesine, parayı hak etmediği takdirde butona basmayacağını, koruma altına dahi almayacağını, Muhsin Bey'in hakkı olduğunu ve basarsa kızmayacağını söyledi.

12 50 bin 500 lira için kimse butona basmadı Müge Anlı bu duruma çok sevindiğini söyledi. İkili yarışmaya devam etti.

13 Muhsin Bey parayı koruma altına aldığı için biraz pişmanlık duyuyor gibiydi. Ama Gülistan Hanım'a sürekli; "Yarışmanın sonuna kadar devam edelim, parayı paylaşalım." dedi.

14 Muhsin Bey yine tüm soruları bildi.

15 3. yüzleşmede de kimse butona basmadı! Muhsin Bey'in parayı koruma altına alma şansı olmadığı için Gülistan Hanım'ı kollayıp eğer ki basmaya yeltenirse basacaktı. Ama Gülistan Hanım yine ne parayı koruma altına aldı ne de butona basacağını söyledi. Bu parayı Muhsin Bey'in hakkı olduğunu, basarsa ayıp edeceğini söyledi. Sonuç olarak 93 bin 500 TL için iki yarışmacı da butona basmadı.

16 Muhsin Bey, yine aynı tempoyla soruları cevaplamaya devam etti ve Gülistan Hanım'a parayı paylaşıp ayrılmak istediğini asla butona basmayacağını söyledi.

17 Gülistan Hanım bu inceliği için teşekkür etti ve Muhsin Bey'e sonsuz güvendi. Ödül 147 bin 500 TL oldu ve yüzleşme vakti geldi.

18 Muhsin Bey şoke etti! Muhsin Bey resmen şaşırttı. ''Parayı paylaşacağız'' dediği Gülistan Hanım'ı yüzüstü bıraktı.

19 Gülistan Hanım ise durumu tebessüm ederek karşıladı. Muhsin Bey, "Ben butona bastım ama yine de dil okulu açmanız için size destek olacağım." dese de Gülistan Hanım parayı istemediğini, Muhsin Bey'e de asla güvenmediğini söyleyerek teşekkür etti.