Güzel Modelin Eteğini 5 Kişi Zor Taşıdı
1 saat önce
Paris Moda haftası birbirinden güzel defilelere ve modellere ev sahipliği yapmaya devam ederken Karlie Kloss ilginç görüntülere sebep oldu.
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Paris Moda Haftası'nda Karlie Kloss'un defilede taşıdığı gösterişli sarı elbisenin eteğini, hazırlık aşamasında 5 kişi birden uğraşarak açtı ve defileye uygun hale getirdi.
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Karlie Kloss defileden önce oldukça sade ve samimi bir görüntü vermişti. Üzerinde "Küresel Kız Kardeşlik" yazan bir tişört giyen Karlie Kloss'un az sonra öyle ağır bir elbiseyle podyumda salınacağını tahmin etmek bu görüntüsüne bakarak oldukça zor.
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26 yaşındaki Amerikalı model Kloss profesyonelliğiyle tanınan ve sevilen oldukça başarılı bir model.
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Victoria's Screet modelliği de yapan Kloss 1.88'lik boyuyla da modeller arasında öne çıkıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:57
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