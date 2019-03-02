Güzel Modelin Eteğini 5 Kişi Zor Taşıdı

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Karlie Kloss defileden önce oldukça sade ve samimi bir görüntü vermişti. Üzerinde "Küresel Kız Kardeşlik" yazan bir tişört giyen Karlie Kloss'un az sonra öyle ağır bir elbiseyle podyumda salınacağını tahmin etmek bu görüntüsüne bakarak oldukça zor.