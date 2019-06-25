Güzel oyuncu 34 yaş büyük nişanlısıyla ön balayında! Mykonos'ta aşka geldiler

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35 yaşındaki McPhee ile 69 yaşındaki Foster, Yunanistan'ın gözde tatil merkezi Mykonos'ta görüntülendi.
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Evlenmeye hazırlanan çift düğün stresini atmak için soluğu Mykonos'ta aldı.
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McPhee ve Foster, zaman zaman şakalaşıp zaman zaman romantik anlar yaşadı.
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Katharine McPhee, bej renkli bikinisi, fit vücudu ve altın takılarıyla inanılmaz gözüküyordu.
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69 yaşındaki David, gözlerini genç nişanlısı Katharine'den alamadı.
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Kariyerine şarkıcı olarak başlayan Katharine McPhee, oyunculuktaki başarısını da kanıtladıktan sonra televizyona hızlı bir geçiş yapmıştı. 35 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz gün yarım milyon takipçisine Mykonos'tan bu fotoğrafı paylaştı...