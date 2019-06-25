Son Dakika Haberleri: Güzel oyuncu 34 yaş büyük nişanlısıyla ön balayında! Mykonos'ta aşka geldiler
Son Dakika Fotogaleri

Güzel oyuncu 34 yaş büyük nişanlısıyla ön balayında! Mykonos'ta aşka geldiler

1 saat önce

35 yaşındaki ABD'li şarkıcı ve oyuncu Katharine McPhee, 69 yaşındaki nişanlısı David Foster'la Mykonos'ta görüntülendi.

1
35 yaşındaki McPhee ile 69 yaşındaki Foster, Yunanistan'ın gözde tatil merkezi Mykonos'ta görüntülendi.
2
Evlenmeye hazırlanan çift düğün stresini atmak için soluğu Mykonos'ta aldı.
3
McPhee ve Foster, zaman zaman şakalaşıp zaman zaman romantik anlar yaşadı.
4
Katharine McPhee, bej renkli bikinisi, fit vücudu ve altın takılarıyla inanılmaz gözüküyordu.
5
69 yaşındaki David, gözlerini genç nişanlısı Katharine'den alamadı.
6
Kariyerine şarkıcı olarak başlayan Katharine McPhee, oyunculuktaki başarısını da kanıtladıktan sonra televizyona hızlı bir geçiş yapmıştı. 35 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz gün yarım milyon takipçisine Mykonos'tan bu fotoğrafı paylaştı...
7
8
9
10
11
12
13
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Ateşli oyuncudan şoke eden itiraf: İki kadını birden idare ediyormuş Bu fotoğrafı gören yurt dışı sanıyor ama Türkiye'nin saklı cenneti En düşük oyla belediye başkanı oldu! İşte İstanbul'un son 10 belediye başkanı ve oy yüzdeleri Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:39:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güzel oyuncu 34 yaş büyük nişanlısıyla ön balayında! Mykonos'ta aşka geldiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]