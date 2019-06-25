Güzel oyuncu 34 yaş büyük nişanlısıyla ön balayında! Mykonos'ta aşka geldiler

6

Kariyerine şarkıcı olarak başlayan Katharine McPhee, oyunculuktaki başarısını da kanıtladıktan sonra televizyona hızlı bir geçiş yapmıştı. 35 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz gün yarım milyon takipçisine Mykonos'tan bu fotoğrafı paylaştı...